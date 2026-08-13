중국 독자 개발 여객기, 국제노선 첫 운항…해외 시장 진출은 과제

▲ 중국 자체 생산 여객기 C919

중국이 독자적으로 개발한 중형 여객기 C919가 처음으로 국제노선 운항을 시작했습니다.중국이 보잉과 에어버스가 양분한 글로벌 여객기 시장에 도전하고 있지만, 유럽과 미국의 비행 안전 인증인 감항인증을 받지 못해 본격적인 해외 시장 진출까지는 넘어야 할 산이 적지 않다는 평가도 나옵니다.13일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 중국국제항공이 운항하는 C919 여객기는 전날 오후 베이징 서우두국제공항을 출발해 몽골 수도 울란바토르 국제공항에 도착했습니다.2023년 첫 운항을 시작한 C919가 국제노선에 투입된 것은 이번이 처음입니다.중국국제항공은 앞으로 이 노선을 매일 한 차례 왕복 운항할 예정입니다.C919는 중국이 자체 개발한 첫 중형 여객기로, 미국 보잉의 737과 유럽 에어버스의 A320을 겨냥해 개발됐습니다.2022년 12월 중국동방항공에 처음으로 인도됐고 이듬해 5월 운항을 시작했습니다.지난 6월까지 모두 40대가 인도됐으며 중국국제항공, 중국동방항공, 중국남방항공이 25개 도시를 연결하는 58개 노선에서 C919를 운항하고 있습니다.누적 승객은 750만 명을 넘어섰습니다.중국은 C919의 해외 시장 진출에도 속도를 내고 있습니다.C919는 2024년과 올해 싱가포르 에어쇼에 참가해 시범 비행을 했고, 지난해 11월에는 두바이 에어쇼에도 처음 모습을 드러냈습니다.다만 본격적인 해외 시장 진출을 위해서는 국제 감항인증이라는 높은 문턱을 넘어야 합니다.C919는 현재 유럽연합항공안전청(EASA)이나 미국 연방항공청(FAA)의 감항인증을 받지 못한 상태입니다.많은 국가가 자국 항공사가 운항하는 여객기에 EASA나 FAA의 감항인증을 요구하고 있어 중국 이외 지역으로 판매를 확대하려면 이들 기관의 인증 확보가 중요하다는 게 항공업계의 평가입니다.플로리안 기예르메 EASA 사무총장은 지난해 C919 인증 절차를 마치는 데 3∼6년이 걸릴 수 있다고 밝힌 바 있습니다.중국 민항업계 전문가 천젠궈는 "EASA나 FAA 인증이 해외 시장 진출의 절대적인 전제조건은 아니다"라면서도 "C919가 세계 시장에서 경쟁하기 위해서는 국제 감항인증 확보가 가장 필요한 조건 가운데 하나"라고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)