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서울시, 신혼부부에 '미리내집' 128세대 공급…입주자 모집

홍순준 기자
작성 2026.08.13 11:31 조회수
1차 일반주택형 미리내집 공급 현황 (사진=서울시 제공, 연합뉴스)

서울시가 신혼부부의 주거 안정과 양육 부담 완화를 위해 2026년 제1차 일반주택형 미리내집 128세대 입주자를 모집한다고 밝혔습니다.

일반주택형 미리내집은 서울주택도시개발공사(SH)가 매입한 주택을 신혼부부 등에게 시세보다 저렴하게 공급하는 매입임대주택입니다.

입주자가 거주 중 자녀를 출산하면 10년 거주 후 장기전세주택으로 이주할 수 있는 신청권을 줍니다.

이번 1차 공급 물량은 신규 53세대와 잔여 공가 75세대로, 오피스텔, 도시형 생활주택, 다가구주택 등입니다.

입주 자격을 충족하면 최장 10년 동안 거주할 수 있고, 자녀가 있는 가구는 최장 14년간 거주 기간이 연장됩니다.

입주 자격은 공고일 기준 무주택 세대 구성원으로서 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 130% 이하, 맞벌이 가구는 200% 이하, 총 자산가액 3억 6천200만 원 이하여야 합니다.

인터넷 청약 접수는 SH를 통해 오는 31일부터 다음 달 2일까지 진행하며, 입주는 내년 2월부터입니다.

서울시는 청약 신청 전 일반주택형 미리내집 내부를 확인하도록 오는 28∼29일, 도봉구 빌드아르떼아파트에서 '구경하는 집'을 운영합니다.

명노준 서울시 주택실장은 "신혼부부가 출산과 양육을 이어가는 동안 주거 걱정 없이 생활할 수 있도록 일반주택형 미리내집 공급을 확대하겠다"며 "다양한 양질의 공공임대주택을 공급해 실수요자 중심의 주거 지원을 강화하겠다"고 말했습니다.

(사진=서울시 제공, 연합뉴스)
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