K리그1 울산, 강원 상대로 4연승 도전…선두 서울 쫓는다

▲ 울산 이동경(가운데)이 강원전에서 드리블하는 모습.

선두 FC서울 추격에 나선 프로축구 울산 HD가 약 2년 3개월 만의 K리그1 4연승에 도전합니다.김현석 감독이 이끄는 울산은 오는 16일 저녁 7시 30분 울산문수축구경기장에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 23라운드 홈 경기를 치릅니다.지난달 26일 서울과의 원정경기 3-1 승리로 5경기 무승(2무 3패)에서 탈출한 울산은 이후 FC안양(3-1)과 포항 스틸러스(2-0)를 연파하고 3연승 행진을 벌였습니다.승점 37(11승 4무 7패)을 쌓은 울산은 순위도 2위로 끌어 올렸습니다.그 사이 서울(승점 44·13승 5무 4패)이 최근 3경기에서 2무 1패로 주춤하면서 울산은 서울에 승점 7차로 따라붙었습니다.앞서 울산은 올 시즌에 두 차례 3연승을 기록했습니다.그러나 모두 더는 이어가지 못했습니다.울산이 K리그1에서 4연승 이상 거둔 것은 2024년 4월 6일 수원FC전부터 5월 4일 서울전까지 5연승을 기록한 게 마지막입니다.울산은 이제 다시 4연승을 노리는데 상대가 좀 껄끄럽습니다.정경호 감독이 이끄는 강원은 현재 승점 32(8승 8무 5패)로 4위를 달립니다.강원은 최근 리그에서 1무 2패로 부진했습니다.게다가 그제(11일) 감바 오사카(일본)와 치른 2026-2027 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 플레이오프에서 심판진의 미숙한 경기 운영으로 선수 교체를 제때 못하고는 연장 승부 끝에 0-1로 지는 억울한 상황까지 겪었습니다.그렇다고 강원은 울산에 만만한 팀이 결코 아닙니다.K리그 통산 상대 전적에서는 울산이 30승 7무 6패로 강원에 크게 앞섭니다.하지만 지난해부터 최근 5경기에서는 강원이 2승 2무 1패로 앞섰습니다.울산이 역대 최악의 시즌을 보내며 9위로 마감한 지난해에는 강원이 1승 2무로 한 번도 지지 않았습니다.올 시즌 첫 대결에서는 울산이 3-1로 이겼으나 두 번째 대결에서는 4연승을 노렸던 울산을 강원이 2-0으로 눌렀습니다.울산은 이 패배를 포함해 5경기 무승에 빠졌다가 3연승을 거두고는 이번에 또 강원을 만나게 된 것입니다.울산은 3연승의 신바람을 내는 동안 8골을 넣고 2골만 내줬습니다.상승세의 중심에는 지난 시즌 K리그1 최우수선수(MVP) 이동경과 '특급 조커' 야고가 있습니다.울산 '제로톱' 전술의 핵심인 이동경은 최근 5경기 연속 공격 포인트(4골 3도움)를 기록 중입니다.시즌 공격 포인트를 벌써 15개(9골 6도움)나 쌓아 지난 시즌 기록(13골 12도움)을 넘어설 기세입니다.득점은 2위, 도움은 1위를 달립니다.야고는 이번 시즌 11골로 K리그1 득점 선두에 올라 있습니다.특히 최근 벤치에서 경기를 시작한 뒤 교체 투입돼 3경기 연속 골을 터트렸습니다.야고의 11골 중에는 강원과 첫 대결에서 넣은 2골도 들어있습니다.강원도 올 시즌 팀 내 최다 득점자인 김대원(7골 5도움)과 '슈퍼 서브' 아부달라(7골)로 맞붙을 놓을 예정입니다.한편, 10년 만의 우승을 향해 나아가는 서울은 15일 대전하나시티즌을 안방으로 불러들여 4경기 만에 승수를 추가하려 합니다.9위 대전은 9경기 무승(5무 4패)의 사슬을 힘겹게 끊어낸 뒤 최근 2연승으로 분위기 반전에 일단 성공했습니다.서울마저 꺾으면 반등하는 데 더욱 힘이 실릴 수 있습니다.대전은 올 시즌 개막 4연승을 포함해 7경기 무패(6승 1무)를 달리던 서울에 서울월드컵경기장에서 시즌 첫 패배를 안긴 좋은 기억도 있습니다.중상위권의 치열한 순위 싸움도 이어집니다.순위표를 보면 1위 서울과 2위 울산이 격차가 승점 7인데, 울산부터 8위 포항(승점 28)까지 승점 9차로 촘촘히 붙어 있습니다.한 경기 결과로 순위가 요동치는 상황에서 5위 제주 SK(승점 31)와 6위 안양(승점 30)은 모레(15일) 제주월드컵경기장에서 맞붙습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)