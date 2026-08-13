폭염 노출된 K리그…선수협회 "추춘제 전환하자"

▲ 프로축구 쿨링 브레이크 모습

한국프로축구선수협회(이하 선수협)가 폭염으로부터 선수들을 보호하기 위해 K리그를 '추춘제'로 전환해야 한다고 주장했습니다.'추춘제'는 시즌을 가을에 시작해 이듬해 봄에 끝내는 제도입니다.현재 K리그는 봄에 시작해 늦가을까지 시즌을 이어가는 '춘추제'를 시행 중입니다.그동안 기후 변화 및 세계적 추세 등을 고려해 K리그의 추춘제 전환 필요성은 꾸준히 제기돼 왔고 관련 논의도 이어지는 중입니다.선수협은 오늘(13일) 보도자료를 통해 "매년 극심해지는 기후 위기와 살인적인 여름철 폭염으로부터 선수들의 생명권을 온전히 보호하고, K리그의 아시아 내 주도권 및 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해 현행 춘추제에서 추춘제로의 전면적인 전환이 필요하다"고 강조했습니다.올여름 기록적인 폭염이 이어지면서 프로야구의 경우 지난 7일부터 9일까지 전국 5개 구장에서 예정된 15경기를 모두 취소하는 이례적인 조치를 했습니다.재개된 이후에도 평일 저녁 6시 30분, 주말 저녁 6시였던 경기 시작 시간을 평일과 주말 모두 저녁 7시로 조정했습니다.한국프로축구연맹도 지난 7∼8일 열린 K리그 경기 킥오프 시간을 저녁 7시 30분에서 밤 8시로 변경했습니다.선수협은 "추춘제 전환이 비단 날씨와 선수 보호에만 국한된 문제는 아니다"라면서 아시아축구연맹(AFC)이 2023-2024시즌부터 챔피언스리그 일정을 추춘제로 전면 개편하고 일본 J리그 역시 2026-2027시즌부터 추춘제를 도입하기로 하는 등 세계 축구의 흐름도 짚었습니다.추춘제로 전환할 경우 12월부터 이듬해 2월 사이 혹한과 폭설로 인한 경기장 잔디 관리 및 관중 유치가 어렵다는 지적에 대해서는 '겨울 휴식기' 도입 등 충분한 논의와 제도 보완으로 리그에 미칠 영향을 최소화할 수 있다는 게 선수협 입장입니다.이근호 선수협 회장은 "오히려 한겨울에 적절한 휴식기를 보장받는 것이, 살인적인 여름 뙤약볕 아래서 쉼 없이 리그와 컵대회를 병행하며 신체를 혹사하는 것보다 선수들의 부상 방지 및 경기력 유지에 훨씬 유리하다는 것이 현장의 공통된 목소리"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)