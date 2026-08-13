경찰, '코인 선물 투자 유도' 유사투자자문사 압수수색

▲ 서울 영등포경찰서

경찰이 투자 수익을 과장해 고위험 코인 선물 거래를 권유하고 수십억 원을 갈취한 혐의로 유사투자자문업체를 수사 중입니다.서울 영등포경찰서는 사기, 자본시장법 위반, 특정금융정보법 위반 등 혐의로 여의도에 위치한 유사투자자문업체 A사를 지난달 압수수색했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.A사 대표와 총괄팀장 등은 투자자들에게 허위 또는 과장된 수익을 약속하고 수십억 원을 가로챈 혐의를 받습니다.이들은 투자자들에게 고위험 코인 선물 거래를 추천하고, 투자자들이 자금을 잃자 손실을 복구해 주겠다며 추가 입금을 유도했습니다.또 현행법상 유사투자자문업자는 불특정 다수를 대상으로 간행물이나 방송 등을 통한 투자 조언만 할 수 있지만, 이들은 투자자들을 상대로 개인 상담도 진행한 것으로 알려졌습니다.경찰은 이들이 국내에 등록되지 않은 해외 가상자산거래소를 통한 거래를 유도하면서 중간에서 수수료를 챙겼는지도 들여다보고 있습니다.경찰은 정확한 피해 규모와 피해자 수 등을 파악하는 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)