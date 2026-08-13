U-17 여자배구, 필리핀 완파하고 세계선수권 8강 진출

▲ U-17 한국 여자배구 대표팀의 세리머니

우리나라 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회 8강에 진출했습니다.이승여 감독이 지휘하는 대표팀은 오늘(13일) 칠레 로스안데스에서 열린 U-17 세계선수권대회 16강전에서 필리핀을 세트 점수 3대 0으로 완파했습니다.조별리그에서 5연승을 질주하며 조 1위로 16강에 오른 우리나라는 무패 행진을 벌이며 8강으로 진격해 15일 오전 9시 칠레 산티아고 국립 스타디움 파크 코트에서 일본을 16강에서 3-0으로 꺾은 튀르키예와 4강행을 다툽니다.'리틀 김연경'으로 불리는 아웃사이드 히터 손서연(선명여고)이 블로킹과 서브 에이스 3개씩을 터뜨리며 19점을 퍼부었습니다.어민서(한봄고·15점)와 장수인(경남여고·10점)도 두 자릿수 득점을 올리며 맹활약했습니다.1세트에서 최민주(경해여중)의 단독 가로막기로 12대 11로 주도권을 잡은 이래 줄곧 3∼4점 차로 앞서가던 한국은 20-19에서 어민서의 이동 공격과 손서연의 페인트 득점, 다시 어민서의 중앙 속공 3연속 득점으로 격차를 다시 벌렸습니다.금별(금천중)이 세트 포인트에서 서브 에이스로 1세트를 마무리했습니다.무려 9점 차로 멀찌감치 달아나 손쉽게 2세트도 마무리한 한국은 3세트 초반 손서연의 연속 서브 득점에 힘입어 11대 5로 점수를 벌렸습니다.이어 손서연과 최민주의 연속 블로킹과 어민서의 서브 에이스를 묶어 20대 11로 도망가 필리핀의 백기를 받아냈습니다.한국은 공격 득점에서 43대 29로 필리핀을 압도했습니다.우리나라는 이번 대회에서 6경기 연속 한 번도 5세트까지 가지 않고 4세트 이내에 이겼습니다.(사진=국제배구연맹 제공, 연합뉴스)