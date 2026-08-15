"진짜 자폐증 생기나요?" 불안한 부모들…공중보건 뒤흔드는 '백신 음모론' [스프]

⚡ 스프 핵심요약



'백신 쪼개기' 서명: 트럼프 대통령은 8월 10일 소아 백신 권장 목록을 기존 18종에서 11종으로 줄이고, MMR(홍역·볼거리·풍진) 혼합백신을 세 개의 단독 백신으로 나눠 별도 진료 방문에서 접종하도록 권고하는 행정명령에 서명했다.



치명적 vs. 안전: 트럼프는 혼합 MMR 백신이 "꽤 치명적일 수 있다(quite lethal)"고 주장했지만, CDC는 이 백신이 "매우 안전하다"고 밝히고 있으며 해당 주장을 뒷받침하는 과학적 증거는 없다.



최악의 홍역 유행: 2026년 7월 현재 미국은 35년 만에 최악의 홍역 유행을 겪고 있으며, 이미 2,318건의 확진 사례가 보고돼 2000년 홍역 퇴치 선언 이후 가장 많은 수치를 기록했다.

1. 트럼프가 서명한 행정명령의 주요 내용

2. "치명적일 수 있다" - 트럼프의 근거 없는 주장

3. MMR을 나눠 맞히는 게 왜 문제인가

4. 의료계의 반발

5. 공화당 내부서도 비판 나왔다

6. 백신-자폐증 연관성, 과학은 무엇을 말하나

7. 알루미늄 대체 요구

8. 국제 보건 기구들의 경고

9. 2026년 홍역 위기의 현실

10. 한국과의 연결고리 - 유입 위험과 정보 확산

Deep Dive Q&A

트럼프 대통령은 8월 10일 집무실에서 로버트 F. 케네디 주니어(Robert F. Kennedy Jr.) 보건복지부 장관이 지켜보는 가운데 행정명령에 서명했습니다. 이 명령은 아동이 맞아야 할 백신 권장 질환 목록을 기존 18종에서 11종으로 줄이며, 간염·코로나19·독감 백신 등을 '모든 아동 권장'에서 제외했습니다. 동시에 MMR 혼합백신을 세 개의 단독 백신으로 나눠 각각 별도 진료 방문에서 접종하도록 권고했습니다. 이 조치에 앞서 법원이 케네디 장관의 기존 일정 변경 시도를 저지한 바 있으며, 행정명령은 법적 도전에 직면할 가능성이 있습니다.트럼프는 혼합 MMR 백신을 나누는 이유에 대해 "함께 맞으면 꽤 치명적일 수 있고, 따로 맞으면 전혀 치명적이지 않아 보인다"고 말했습니다. 기자가 근거를 묻자 "일부 사람들이 그렇게 말한다"고 답했습니다. 미국 FDA에 따르면 MMR 백신 1회 접종량은 0.5밀리리터이며, CDC는 이 백신이 "매우 안전하다"고 밝히고 있습니다.CDC는 MMR 혼합백신을 세 개로 나눠 맞는 것이 이득이라는 과학적 증거가 없다고 명시하고 있습니다. 미국소아과학회(AAP)는 별도 단독 백신을 개발하려면 10년이 걸릴 것으로 전망했으며, 현재 미국에서는 홍역·볼거리·풍진 각각에 대한 단독 백신이 존재하지 않습니다. 전문가들은 접종 간격을 벌리면 그 사이 아이가 질병에 감염될 위험이 커지고, 여러 번 병원을 방문해야 해서 접종을 빼먹을 가능성도 높아진다고 지적합니다. 밴더빌트 의대 윌리엄 샤프너(William Schaffner) 박사는 "부모와 의료진이 일정을 추적하기 어려워지고 비용도 늘어나는데, 과학적 이득은 전혀 없다"고 말했습니다.미국소아과학회 앤드루 라신(Andrew Racine) 회장은 트럼프의 행정명령이 "위험하다"며 "최고 수준의 과학에 근거하지 않았다"고 비판했습니다. "접종을 지연하거나 건너뛰는 건 위험하다. 특히 홍역이 계속 퍼지고 있고 아이들이 학교로 돌아가는 시점에선 더욱 그렇다." 백신 제조사 머크(Merck)도 "MMR 백신을 나눠 맞는 것이 이득이라는 과학적 증거는 발표된 바 없으며, 여러 번 병원을 방문하도록 요구하면 접종 지연이나 누락 위험이 커진다"고 경고했습니다.공화당 상원의원이자 의사인 빌 캐시디(Bill Cassidy)는 "이 행정명령은 잘못됐다. 대통령은 이런 변화를 만들 전문성이 없다. 백신은 압도적으로 안전하고 효과적이며 자폐증을 유발하지 않는다"고 직접 비판했습니다. 캐시디는 케네디 장관 상원 인준 당시 결정적 찬성표를 던졌던 인물로, 이번 발언이 더욱 주목받고 있습니다. 케네디 장관은 "MMR 백신의 효능에 의문을 제기한 적이 없다"며 "부모에게 선택권을 주려는 것이지, 접종을 금지하려는 게 아니다"라고 강조했습니다.백신과 자폐증 사이에 연관성이 없다는 사실은 수십 년간의 연구로 입증돼 있습니다. 덴마크에서 2019년 발표된 대규모 연구는 65만 7,000여 명의 어린이를 추적 조사한 결과, MMR 백신이 자폐증을 유발하거나 촉발한다는 증거를 찾지 못했습니다. 트럼프는 현재 미국의 자폐증 발병률(31명 중 1명)이 아이들이 첫 1년간 받는 백신 횟수 때문일 가능성이 높다고 주장했지만, 이는 수십 년간의 과학적 연구와 배치됩니다.이번 행정명령은 백신 속 알루미늄 대체 물질 개발도 요구했습니다. 그러나 미국소아과학회는 백신 속 미량의 알루미늄염이 건강에 유의미한 위험을 초래한다는 증거를 찾지 못했다고 밝히고 있습니다. 알루미늄염은 흙·물·음식에 자연적으로 존재하며 수십 년간 백신에 사용돼 왔습니다. 면역 반응을 높여 더 적은 양의 백신으로도 효과를 낼 수 있게 해주는 역할도 합니다.홍콩 보건보호센터는 "신뢰할 수 있는 과학 데이터나 의학 연구 없이 접종 일정을 바꾸면 어린이에게 심각하고 돌이킬 수 없는 공중보건 위험을 초래할 수 있다"고 경고했습니다. WHO 대변인 타릭 야사레비치(Tarik Jasarevic)는 "백신 권고는 WHO와 각국 당국, 독립 전문가 그룹의 60년 이상 연구에 근거한다. 우리가 내놓는 것은 과학에 근거하며, 모든 나라가 최고의 과학적 증거를 사용하길 바란다"고 밝혔습니다.2026년 7월 현재 미국의 홍역 확진 건수는 2,318건으로, 2000년 홍역 퇴치(elimination) 선언 이후 어느 해보다 많은 수치입니다. 2025년도 이미 2,289건으로 기록적인 해였는데, 2026년이 이를 다시 넘어섰습니다. 감염자의 93% 이상이 백신을 맞지 않은 사람들입니다. 이 같은 상황에서 MMR 접종 일정을 더 복잡하게 만드는 행정명령이 접종 지연과 누락을 심화시킬 수 있다는 우려가 높아지고 있습니다.미국의 홍역 급증은 한국과도 무관하지 않습니다. 한미 간 연간 항공 왕래 규모를 감안하면, 미국의 접종률 하락은 해외 유입 홍역의 국내 위험으로도 이어질 수 있습니다. 실제로 2019년 미국·유럽에서 홍역이 유행했을 때 국내에도 해외 유입 확진 사례가 잇따라 보고된 바 있습니다. 또 다른 위험은 정보 확산입니다. 트럼프·케네디의 발언은 국내 유튜브와 커뮤니티를 통해 빠르게 번역·확산되는 경향이 있으며, 코로나19 팬데믹 당시에도 미국발 백신 불신 정보가 국내 접종 기피 심리를 부추긴 사례가 있었습니다. 한국의 MMR 접종률은 현재 97~98% 수준으로 세계 최고 수준이며, 질병관리청의 국가예방접종 일정은 WHO 권고와 국내 역학 데이터에 근거해 현재까지 변경 계획이 없습니다. 다만 이번 미국 사태는 공중보건 체계가 정치적 의지 하나로 얼마나 빠르게 역주행할 수 있는지를 보여주는 선례로 기록될 것입니다.트럼프의 백신 행정명령은 과학적 합의와 정면으로 충돌합니다. "부모에게 선택권을 주겠다"는 명분을 내세우지만, 의료계는 이 선택권이 홍역 같은 예방 가능한 질병의 재유행으로 이어질 수 있다고 경고합니다. 35년 만에 최악의 홍역 유행이 진행 중인 지금, 이 행정명령이 미국 어린이들의 건강에 미칠 영향은 수개월 안에 데이터로 나타날 것입니다. 그리고 그 데이터는 한국을 포함한 전 세계가 함께 주시해야 합니다.A. 현재 미국에서는 홍역·볼거리·풍진 각각에 대한 단독 백신이 존재하지 않습니다. 단독 백신을 만들려면 제약사들이 임상시험을 새로 거쳐야 하며, 미국소아과학회는 이 과정에 10년이 걸릴 것으로 전망했습니다. CDC는 혼합백신을 나눠 맞는 것이 이득이라는 과학적 증거가 없다고 명시하고 있습니다. 즉, 행정명령은 존재하지도 않는 제품을 요구하는 셈입니다.A. 1998년 영국 의사 앤드루 웨이크필드(Andrew Wakefield)가 MMR 백신과 자폐증의 연관성을 주장하는 논문을 발표했지만, 이후 데이터 조작이 드러나 2010년 의사 면허가 취소됐고 논문은 철회됐습니다. 이후 수십 건의 대규모 연구가 연관성이 없음을 거듭 확인했습니다. 덴마크의 65만 7,000명 추적 연구(2019년)가 대표적입니다. 이 근거 없는 주장이 지금도 반복되는 이유는 부모들의 불안을 자극하는 강력한 서사이기 때문이며, 한국에서도 코로나19 백신 논란 당시 유사한 패턴이 관찰됐습니다.A. 가능성이 있습니다. 홍역은 백신 접종률이 95% 아래로 떨어지면 집단면역이 무너지고 외부 유입 사례 하나가 지역 사회 전파로 이어질 수 있는 고전파력 바이러스입니다. 한국의 접종률은 97~98%로 현재는 안전권에 있지만, 미국 유입 사례가 늘고 국내에서도 접종 기피 정서가 확산되면 방어막은 얇아질 수 있습니다. 질병관리청은 입국자 발열 감시와 홍역 의심 신고 체계를 운영 중이며, 미국 여행 후 발열·발진 증상이 나타나면 즉시 신고하도록 권고하고 있습니다.