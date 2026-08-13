장동혁 "선관위 소청 기각, 소송으로 다시 싸울 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 중앙선거관리위원회가 자당이 제기한 6·3 서울시장 선거소청 등을 기각한 것과 관련해 "선거 소송을 통해서 다시 싸우겠다"고 밝혔습니다.장 대표는 오늘(13일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "선관위 스스로도 규정 위반은 인정했다"며 "오심은 인정하면서도 VAR(비디오판독)로 확인하자니 그건 죽어도 보지 말자는 것과 뭐가 다른가"라고 비판했습니다.이어 "중앙선관위가 시도선관위에 소청 기각 의견을 내라는 공문을 보냈을 때부터 (기각은) 예견된 일"이라며 "투표용지 부족에 전산 조작까지 드러났는데도 선거 결과에 영향을 미쳤다는 것을 입증 못 했으니 기각하고 말겠다는 뻔뻔함이 셀프 면죄부를 내놓게 만들었다"고 지적했습니다.장 대표는 또 "선관위 못지않게 민주주의를 위협하는 세력도 드러났다"며 "KAIST(한국과학기술원)와 독일 막스플랑크연구소 국제 공동연구팀이 10년 치 네이버 댓글 1억 1천200만여 건을 전수 분석한 결과 외국 세력과 연계된 악성 계정이 약 2만 4천 개나 나왔다. 외국 세력이 여론 조작으로 우리 선거에 개입하고 있다는 명백한 증거"라고 밝혔습니다.그러면서 "저는 이미 온라인 댓글 국적 표시제 도입을 제안했다. 더불어민주당은 나라를 특정한 것도 없는데 '혐중'이라고 펄펄 뛴다"며 "온라인 댓글 부대가 중국이라고 아예 공인하는 것이냐. 여론 조작 외국 세력의 공범임을 자백하는 꼴"이라고 말했습니다.이어 중국인 간첩 사건과 산업 스파이 활동 사례 등을 언급하면서 "민주당은 간첩죄 법안 처리를 지연시키고, 국정원 대공수사권을 박탈하고, 국군방첩사령부도 해체했다. 대한민국을 간첩 천국으로 만들려 한다"며 "중국의 선거 개입, 간첩 활동이 확인되면 강력히 항의하고 국제 공조로 대응책을 마련해야 한다"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)