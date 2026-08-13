'여의도 면적 8배' 말라붙었다…'심각' 5곳으로

▲ 가뭄에 말라붙은 땅

이미지 확대하기

국가소방동원령으로 전국 소방 물탱크차 200대가 경남 논밭에 급수 지원을 하고 있지만, 농업용수를 공급하는 경남 저수지 곳곳이 갈수록 메말라갑니다.13일 기준으로 경남 18개 전 시군이 농업용수 가뭄 지역에 들어갔고 가장 높은 가뭄 단계에 진입한 시군이 2곳 더 늘어 5곳이 됐습니다.농업용수 가뭄 단계는 관심, 즉 30년 평년 대비 저수율 70% 이하로 약한 가뭄을 뜻하며, 주의는 60% 이하로 보통 가뭄, 경계는 50% 이하로 심한 가뭄, 심각은 40% 이하로 극심한 가뭄 등 4단계로 나뉩니다.농업가뭄관리시스템에 따르면 오늘 경남 18개 시군 중 유일하게 농업용수 가뭄 지역이 아닌 함양군도 관심 단계에 진입했습니다.경계 단계였던 의령군과 창녕군은 심각 단계로 상향됐습니다.경남 18개 시군 평균 저수율은 32.8%로 평년 70.8%와 비교해 46.3% 수준까지 떨어졌습니다.현재 밀양시와 거제시, 함안군, 의령군, 창녕군 등 5곳이 심각 단계입니다.창원시와 진주시, 통영시, 김해시, 양산시, 고성군, 하동군, 산청군, 합천군 등 9곳이 경계이며, 사천시와 남해군, 거창군 등 3곳이 주의, 함양군이 관심 단계입니다.전국 소방 물탱크차 200대가 경남에 농업용수 지원에 나섰지만, 저수지가 아닌 논밭에 직접 물을 공급하는 형태여서 저수율은 계속 떨어지는 상황입니다.도는 어제 기준 벼를 비롯해 단감과 배, 사과 등 과수, 콩과 깨, 고추 등 밭작물을 중심으로 농경지 2천400㏊에 고사, 잎마름, 과실이 갈라지고 터지는 현상인 열과 등 가뭄 피해가 생긴 것으로 파악했습니다.어제 집계보다 피해 면적이 279㏊ 증가했습니다.소방청과 함께 오늘 산림청, 제39보병사단, 공군제3훈련비행단, 공군교육사령부, 해군진해기지사령부도 급수 지원을 합니다.기상청은 13일 오후부터 14일 사이 경남 남해안, 경남 동부내륙에 5에서 30㎜ 소나기를 예보했습니다.실제 비가 내린다면 가뭄 해소에 일부 도움이 될 것으로 보입니다.(사진=농업가뭄관리시스템 캡처, 연합뉴스)