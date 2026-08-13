"전기포트 속옷 빨아봤다" 응답자 비율이?…'기상천외' 투숙객 에티켓 설문 결과

호텔 예약 플랫폼의 설문 조사 결과 상당수 이용객들이 호텔 이용 과정에서 내부 규정을 어기고 있는 것으로 나타났습니다.



미국 여행 전문 매거진 트래블앤레저는 현지 시간 10일 숙박 예약 플랫폼 호텔스닷컴이 미국인 여행객을 대상으로 호텔 에티켓을 조사한 결과를 소개했습니다.



먼저 전체 응답자의 5%가 객실 내 전기포트를 이용해 속옷을 빨아본 적이 있다고 고백했습니다.



응답자 4명 중 1명은 나중에 먹기 위해 조식 뷔페 등에서 음식을 몰래 챙긴 적이 있다고 인정했습니다.



또, 16%는 복도에 세워진 청소 카트에서 세면용품을 추가로 가져간 적이 있다고 답했습니다.



반면, 다른 투숙객을 배려한 경험을 조사한 결과 긍정적인 답변도 많았습니다.



응답자의 50% 이상이 다른 투숙객을 배려해 늦은 밤 객실 문을 세게 닫지 않으려고 노력한다고 답했습니다.



40%는 '호텔 직원에게 무례하게 행동하는 것'을 가장 심각한 에티켓 위반 사례 중 하나로 꼽았습니다.



반려동물 관련 에티켓도 거론됐습니다.



응답자의 41%는 공용공간에서 목줄을 매지 않은 반려동물을 보면 호텔 직원에게 제지·개입을 요청하겠다고 답했습니다.



투숙객들이 관대하게 넘어가는 행동도 있었습니다.



수영장이나 공용 공간에서의 애정 표현을 불쾌하다고 응답한 비율은 10명 중 1명에 불과했습니다.



대부분의 투숙객은 적당한 애정 표현에 대해 관대한 태도를 보였습니다.



호텔스닷컴 관계자는 이번 조사 결과에 대해 "투숙객들이 강제 퇴출당하지는 않을 수준의 자신들만의 암묵적인 호텔 규칙을 가지고 있는 것을 보여주는 사례" 라고 설명했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)