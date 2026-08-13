9천 찍고 6천 "내 돈 녹았다"…절박한 '2030' 레버리지 ETF로

올해 극심한 변동성을 보이고 있는 국내 증시에서 단일종목 레버리지 ETF에 공격적으로 투자했다가 손실을 본 20대 청년 투자자들이 늘고 있습니다.



사회 초년생들이 경제적 격차를 만회하기 위해 적극적으로 투자하고 있지만, 투자 경험 부족으로 손실 가능성도 큰 만큼 교육 콘텐츠 확대 등 지원책이 필요하다는 지적이 나옵니다.



강명구 국민의힘 의원이 금융투자협회로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난 4월부터 7월 13일까지 단일종목 레버리지 심화교육을 받은 투자자 74만여 명 중 20대가 8만여 명으로 11%에 달하는 것으로 나타났습니다.



30대까지 넓히면 교육 받은 투자자 전체의 35%가 20대와 30대 청년이었습니다.



사회 초년생들이 단일종목 레버리지에 투자하는 이유는 모아둔 자본이 부족한 만큼 공격적인 투자를 통해 경제적 격차를 빨리 만회하려는 것이란 분석이 나옵니다.



윤동열 건국대 경영학과 교수는 "20대에게는 근로소득과 저축만으로 주택 마련이나 원하는 수준의 자산 형성이 어렵다는 인식이 커졌다"며 "손실을 경험한 이후에도 시장을 떠나기보다 다음 상승장에서 만회하려는 심리가 나타날 수 있다"고 분석했습니다.



하지만 청년층은 투자 경험과 지식이 다른 연령대와 비교해 상대적으로 부족한 만큼 손해를 볼 가능성이 크다는 지적도 있습니다.



한국금융소비자보호재단이 지난해 11~12월 만 25~64세 성인 남녀 2500명을 대상으로 고위험 ETF 투자에 대한 지식수준을 파악한 결과, 평균 정답률이 53.8%에 그쳤는데 2030세대의 이해도는 다른 연령 대비 더 낮은 것으로 나타났습니다.



금융투자업계에선 청년들이 SNS 등을 통해 투자 정보를 얻는 비중이 높은 만큼 숏폼이나 청년층 눈높이에 맞춘 디지털 교육 콘텐츠를 개발해 정보 접근성을 확대해야 한다는 의견이 나옵니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김혜주, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)