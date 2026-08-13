제조기업 92% "경쟁력 높이려면 공급망 전반 AX 중요"

[경제 365]



국내 주요 제조기업의 90% 이상이 제조업 경쟁력을 높이려면 협력사를 포함한 공급망 전반의 인공지능 전환이 중요하다고 답했습니다.



한국경제인협회가 제조업 매출액 800대 기업 가운데 200개 응답 기업을 조사한 결과, 공급망 인공지능 전환의 기대 효과로는 생산성 향상이 48.8%로 가장 많았고, 공급망 위험 대응과 비용 절감이 뒤를 이었습니다.



협력사의 인공지능 전환을 지원하는 기업은 45%로, 39.5%는 시범사업을 진행 중이었고, 정착 단계에 들어선 기업은 5.5%였습니다.



지원 활동으로는 생산과 품질, 설비와 물류 등의 데이터 연계와 표준화가 34.4%로 가장 많았습니다.



가장 큰 걸림돌로는 협력사의 디지털 기반과 인공지능 활용 역량 부족이 꼽혔습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.