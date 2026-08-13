"김밥 잘 만드는 북한 여성 고용하실 분"…러시아에 등장한 광고

▲ 평양 비단 공장의 여성 노동자 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

러시아에서 북한 여성 노동자들을 식당이나 공장에 공급하겠다는 인력업체의 광고가 등장했다고 미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 12일(현지시간) 보도했습니다.러시아 온라인 거래 사이트 아비토에 게재된 광고에 따르면 한 인력업체는 북한 여성 노동자 40명을 모스크바 지역 사업장에 공급할 수 있다고 밝혔습니다.업체는 북한 여성 노동자들이 김밥을 만드는 데 능숙하다면서 식당을 비롯해 생산라인과 섬유공장, 농업 분야에 투입할 수 있다고 소개했습니다.다만 북한 여성 노동자 40명은 한 팀으로 근무해야 하고, 여러 사업장에 나눠 배치할 수 없다는 조건을 붙였습니다.이는 북한 당국이 노동자들의 이동을 감시하고, 한 사업장에 묶어두기 위한 조치로 보입니다.한 달에 26~28일 일하고, 하루 11시간 근무하는 것도 조건입니다.업체가 제시한 임금은 시간당 480루블(약 8천200원)입니다.이에 따라 노동자 1명 당 한 달 임금은 최대 14만 7천840루블(약 253만 원)에 달하지만, 실제 노동자들이 받는 금액은 훨씬 적을 것이라는 분석입니다.세종연구소의 북한 경제 전문가 피터 워드는 "중개업자와 당국자, 북한 정부가 임금의 75∼90%를 챙길 것"이라고 추정했습니다.노동력이 부족한 러시아에서는 최근 북한 노동자들의 유입이 늘고 있습니다.지난달 모스크바 인근 만두 공장에서는 다수의 북한 여성 노동자들이 일하는 모습이 확인됐습니다.또한 러시아 서부의 섬유공장과 농업시설, 물류센터 등에서도 북한 여성 노동자들이 대거 고용된 것으로 알려졌습니다.러시아 구인 사이트에는 북한 노동자들이 근무하는 공장과 건설 현장 등에 투입할 한국어 통역사를 모집하는 광고도 늘고 있습니다.러시아는 지난해 북한 주민들에게 약 3만 6천 건의 교육 비자를 발급했습니다.이는 북한 노동자의 고용을 금지한 유엔 안전보장이사회 제재를 피하기 위해 노동자들을 학생 신분으로 입국시킨 것으로 보인다는 것이 NK뉴스의 분석입니다.(사진=게티이미지)