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한은 "금 ETF 3천500억 원어치 보유"…13년 만의 금 투자

유영규 기자
작성 2026.08.13 09:29 조회수
한은 "금 ETF 3천500억 원어치 보유"…13년 만의 금 투자
▲ 한국은행

한국은행이 올해 2분기 3천500억 원이 넘는 금 상장지수펀드(ETF)를 보유했다고 공시했습니다.

한은은 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 현지 증시에 상장된 금 ETF인 'SPDR GOLD TR'를 67만 9천765주 보유했다고 밝혔습니다.

2분기 말 평가액은 2억 5천41만 달러(약 3천550억 원)입니다.

구체적인 매입 시기는 언급하지 않았으나 지난 1분기 말에는 보유하지 않았던 ETF입니다.

이 ETF 가격은 현재 주당 404.9달러 수준으로, 지난달 중순 360달러대까지 하락했다가 이달 들어 반등했습니다.

한은이 금 투자에 나선 것은 김중수 전 총재 때인 2013년 20t(톤)의 실물 금을 매입한 이후 13년 만에 처음입니다.

금 ETF는 실물 금과 별도로 유가증권으로 분류돼 외환보유액에 포함됩니다.

한은 외자운용원은 지난 3일 국내에서 생산된 수출용 금을 매입하겠다고 밝히면서, 2분기 중 금 ETF를 매수한 사실도 공개했습니다.

실물 금 매입 재개 시기는 미정입니다.

(사진=연합뉴스)
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