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방탄소년단 뷔·정국, 새벽 호텔 헬스장 팬에 경고 "우리 사생활 아닌가"

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작성 2026.08.13 09:13 조회수
방탄소년단 뷔·정국, 새벽 호텔 헬스장 팬에 경고 "우리 사생활 아닌가"
방탄소년단 뷔 정국 (사진=게티이미지코리아)

월드투어 '아리랑'(ARIRANG)의 북미 일정을 소화 중인 방탄소년단(BTS) 뷔와 정국이 호텔 헬스장에서 다가온 팬들에게 가벼운 경고를 보냈다.

뷔와 정국은 지난 11일(현지시간) 미국 볼티모어 공연을 마친 뒤 위버스 라이브를 통해 팬들과 소통하면서 호텔 헬스장에서 팬들과 마주친 일화를 전했다.

두 사람은 새벽 2시께 투숙 중인 호텔 헬스장을 찾았다가 약 20명의 팬과 마주친 경험을 언급했다. 정국은 "투어하는 동안 새벽 시간에 운동하는 사람들을 본 적이 없다."며 자신들을 보기 위해 온 사람들로 추측했다.

뷔는 "우리가 다이어트나 벌크업에 도움이 된다면 오히려 좋은 일"이라면서도 운동을 할 목적이라면 인원과 관계없이 헬스장에 와도 괜찮지만 서로를 방해해서는 안된다고 선을 그었다.

정국은 "쳐다만 보지 말고 덤벨을 들든 운동기구를 보든 각자 자세와 운동에 집중해 달라."고 당부하면서 "우리 사생활 아닌가."라며 항의했다. 뷔 역시 "전날 촬영해 둔 영상 속 초록색 옷을 입은 팬이 찍혀있다."며, 이 영상을 공개할 수도 있다며 가볍게 경고성 농담을 던지기도 했다.

실제로 초록색 옷을 입은 팬은 정국이 헬스장을 떠난 뒤 뷔에게 다가가 말을 건 것으로 알려졌다.

이날 라이브에서 뷔는 정국과 함께 병원 치료를 받고 있음을 고백했다. 뷔는 "'아미' 분들께 한 번도 말씀드린 적 없지만, 2년 반 전부터 귀가 좋지 않았다"며 청력 이상을 처음으로 공개했다. 왼쪽 청력이 100이라면 오른쪽은 30 수준밖에 들리지 않아 꾸준히 약을 복용하며 치료를 받고 있다고 전했다.

정국 역시 무대 위 고충을 털어놨다. 정국은 정강이 부위에 피로골절이 오기 직전인 상태라고 밝히며, 이날 무대에서도 마음만큼은 힘껏 뛰고 싶었지만 통증 때문에 중간중간 뛰지 못했다고 토로했다. 뼈에 미세 손상과 함께 염증이 많이 낀 상태지만 최대한 몸 관리를 하며 남은 투어를 성공적으로 마치겠다는 의지를 밝혔다.

방탄소년단은 오는 15~16일 미국 알링턴 AT&T 스타디움, 22~23일 캐나다 토론토 로저스 스타디움에서 공연을 이어갈 예정이다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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