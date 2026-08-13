법무부 감찰위, 오늘 박상용 검사 징계 논의…'대북송금 수사·업무 중 페북' 대상

▲ 박상용 검사

쌍방울 대북 송금 의혹을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사의 징계를 심의할 법무부 감찰위원회가 열립니다.법무부는 오늘(13일) 오후 2시 박 검사를 상대로 감찰위를 열어 징계 여부를 논의할 예정입니다.박 검사는 이날 감찰위에 출석해 소명할 계획입니다.쌍방울 대북 송금 수사 과정에서 박 검사가 이화영 전 경기도 평화부지사 측 변호인에게 다른 사건 수사를 언급하며 자백을 요구한 점, 수사 과정 확인서를 작성하지 않은 점, 외부 음식물과 접견 편의를 제공한 점 등 지난 5월 대검찰청 감찰위가 정직 2개월의 중징계를 청구하며 적시한 비위 행위들이 감찰위 심의 대상입니다.또, 박 검사가 업무 시간 중에 페이스북 글을 올리고, 서면 보고 없이 국민의힘 단독으로 진행한 '민주당의 공소 취소·재판 조작 진상규명 청문회'에 참석한 사실도 심의 대상에 포함됐습니다.앞서 법무부는 박 검사가 국민의힘 청문회에 참석해 발언한 것에 대해 감찰을 지시했고, 인천지검은 지난달 13일 박 검사를 조사한 뒤 감찰을 마무리했습니다.대검은 최근 법무부에 추가 징계를 청구한 것으로 알려졌습니다.'연어 술 파티' 의혹은 징계 심의 대상에 포함되지 않았습니다.앞서 대검은 '관리 소홀로 술이 반입·제공된 것을 방지하지 못한 점과 불필요하게 참고인을 반복 소환한 것은 대검 감찰위 의결 결과를 존중해 징계 청구를 하지 않았다'고 밝힌 바 있습니다.법무부 감찰위는 위원장과 부위원장 각각 1명씩을 포함해 7명 이상, 13명 이내로 구성됩니다.감찰위원 과반이 출석하고 출석 위원 과반이 찬성하면 정성호 법무부 장관에게 필요한 조치를 권고할 수 있습니다.검사징계법에 따라 법무부 장관도 징계를 청구할 수 있기 때문에, 법무부 감찰위 결과를 참고해 장관이 새롭게 징계를 청구할 수도 있습니다.이후 법무부 장관이 위원장인 검사징계위에서 박 검사에 대한 최종 징계 수위를 결정하게 됩니다.검사 징계 처분은 해임, 면직, 정직, 감봉, 견책 등 5가지인데, 정직 이상은 통상 중징계로 분류됩니다.(사진=연합뉴스)