네덜란드, 축구대표팀 감독으로 사비 에르난데스 선임

▲ 사비 국가대표팀 감독 선임을 발표한 네덜란드축구협회

사비 에르난데스 전 바르셀로나 감독이 네덜란드 축구대표팀 지휘봉을 잡습니다.네덜란드축구협회는 "사비를 남자 축구대표팀 새 감독으로 선임했다. 로날트 쿠만의 후임으로 2030년 FIFA 월드컵까지 계약에 합의했다"고 발표했습니다.2018∼2020년에 이어 2023년 1월부터 다시 네덜란드 대표팀을 지휘했던 쿠만 감독은 지난달 막을 내린 2026 북중미 월드컵 32강에서 모로코에 승부차기 끝에 패배한 뒤 물러났습니다.사비는 1978년 아르헨티나 월드컵에 나섰던 오스트리아 출신 에른스트 하펠 이후 48년 만에 네덜란드 대표팀을 맡는 외국인 감독이 됐습니다.사비 감독은 명문 클럽 바르셀로나에서 2015년까지 17시즌 동안 뛰고, 스페인의 2010년 남아프리카공화국 월드컵 우승 주역인 세계적 미드필더였습니다.선수 생활을 마무리한 클럽인 카타르 알사드에서 2019년 감독으로 지도자의 길을 걷기 시작했고, 2021년 11월 바르셀로나 지휘봉을 잡았습니다.이후 2024년 5월 바르셀로나 감독직에서 물러난 뒤로 무직 상태였는데 이번에 처음으로 국가대표팀 사령탑에 오르게 됐습니다.사비는 네덜란드협회를 통해 "네덜란드 대표팀 감독이 된 것은 큰 영광"이라면서 "바르셀로나 유소년 아카데미에서 요한 크라위프와 리누스 미헬스 등의 영향을 받으며 성장한 저는 네덜란드 축구와 특별한 인연을 느낀다. 어쩌면 저는 네덜란드 축구의 아들이라고 할 수 있을지도 모른다"고 밝혔습니다.이어 "특히 바르셀로나에서 데뷔할 때 저를 지도해 주셨던 루이 판할, 프랑크 레이카르트 등 훌륭한 감독님들께서도 선수로서, 그리고 감독으로서 저를 만들어가는 데 중요한 역할을 해 주셨다"고 네덜란드 축구와의 인연을 강조했습니다.(사진=네덜란드축구협회 SNS, 연합뉴스)