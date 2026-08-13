전체 취업자수 늘고 청년 취업자수 줄었다…45개월째↓

<앵커>



지난달 전체 취업자 수가 10만 8천 명 느는 동안 청년 취업자 수는 19만 1천 명 줄었습니다. 청년 취업자 수가 3년 9개월 동안 감소세입니다.



채희선 기자입니다.



<기자>



대학생 박다빈 씨는 최근 공무원 시험 준비를 시작했습니다.



기업들의 공개 채용이 크게 줄어든 데다 신입보다는 경력직에, 인문계보다 이공계에 기회가 쏠리다 보니 취업이 쉽지 않을 거라고 생각했습니다.



[박다빈/대학생 : 경력이 없어서 지원하는 건데 또 지원 자격에는 경력 있는 분 우대라고 쓰여 있고. 공무원은 스펙을 보지 않고 정말 순전히 공부만 해서 갈 수 있는 길이기 때문에….]



국가데이터처 조사 결과 지난달 전체 취업자 수는 1년 전보다 10만 8천 명 늘며 넉 달 만에 두 자릿수 증가를 기록했습니다.



공무원 시험 합격자 발표와 공공 일자리 확대 등의 영향으로 분석됩니다.



하지만 청년층 사정은 더 나빠졌습니다.



15~29세 청년 취업자는 19만 1천 명 줄어 45개월째 감소했습니다.



단순히 청년층 인구가 감소했기 때문만은 아닙니다.



청년층 전체 인구 중 취업자 수인 청년 고용률도 44.2%로 1년 전보다 1.6%포인트 떨어져 27개월째 하락세입니다.



청년층 실업률도 올라갔습니다.



각종 자격증을 따고 인턴 경험을 쌓으며 취업을 준비하고 있지만,



[유민진/대학생 : 일단 한 전공으로는 취직하기가 많이 어렵더라고요. 그래서 다중전공 같은 게 무조건 필수고 스펙 같은 것도 잘 쌓아야….]



청년층 실업률은 2021년 1월 이후 5년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다.



[김광석/한양대학교 겸임 교수 : 안정적인 일자리가 공급되지 않다 보니까 단기 불안정한 일자리에 도전하고 또 실업자로 금방 전환되는 현상도 두드러지게 나타나고 있고.]



정부는 조만간 민간 공공 창업 등을 아우르는 30만 개 일자리 창출 방안을 발표할 예정입니다.



하지만 AI 도입 등으로 인한 고용 없는 성장, 반도체 위주의 편중된 성장으로 자칫 청년 고용 한파가 길어질 수 있다는 우려가 큽니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 최진화, VJ : 정한욱)