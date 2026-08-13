'하닉 통합노조' 출범 임박…'성과급 연대' 예고

<앵커>



성과급 지급 방식을 놓고 노사 협상 중인 SK하이닉스에서 여러 직군을 아우르는 통합 노조 출범이 임박했습니다. 삼성전자 노조와의 연대도 예고했습니다.



권란 기자입니다.



<기자>



최근 개설된 SK하이닉스의 새 노조 홈페이지입니다.



통합노조라는 이름으로 지금까지 1천700명이 넘는 조합원이 가입했습니다.



통합노조는 현재 지역, 직군별로 나뉜 3개의 노조가 교섭력을 분산하고 있다며 '원팀'으로 협상력을 끌어올리겠다는 계획입니다.



최우선 목표는 전 직원의 절반 이상인 1만 8천 명 조합원 확보로 과반 노조 지위를 얻어서 교섭권을 획득하는 겁니다.



이후 '영업이익 10% 성과급'의 일부를 주식으로 지급하려는 사측의 시도를 저지하고, 전액 현금 지급 원칙을 사수하겠다고 강조했습니다.



협상 과정의 투명한 공개, 조합원에게 동일한 투표권 부여 등 기존 노조와 차별점도 부각했습니다.



민주노총·한국노총 등에 소속되는 대신 최근 사측을 상대로 성과급 합의를 이끌어낸 삼성전자 초기업노조와 손잡겠다고도 밝혔습니다.



삼성전자 초기업노조 측도 "큰 이슈에 대해 함께 성명을 내는 방안을 검토하겠다"고 밝혔습니다.



다만 통합노조가 정식 출범하더라도 이미 6차 교섭까지 진행된 임금·단체협상에 참여할 수 있을지는 미지수입니다.



[김상봉/한성대 경제학과 교수 : (통합노조가) 교섭권을 가질 수도 있습니다. 그렇지만 여러 (직군·지역) 이야기를 들어야 하기 때문에 교섭권 자체가 힘들게 나올 수도 있습니다.]



통합노조는 교섭 참관과 진행 상황 공개 요구, 조합원 의견 전달 등의 방식으로 최대한 영향력을 행사하겠다고 밝힌 가운데 영업이익과 성과급을 둘러싼 논란이 재현될 수 있다는 전망도 나옵니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 한흥수)