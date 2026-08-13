미국 물가 상승률 둔화…금리 동결 기대감↑

<앵커>



미국의 소비자 물가 상승세가 좀 진정된 것으로 나타났습니다. 다음 달에도 미국 중앙은행 연준이 기준 금리를 동결할 수 있다는 관측이 나오며 에스앤피와 나스닥이 올랐습니다.



뉴욕 김현우 특파원의 보도입니다.



<기자>



지난달 미국의 소비자 물가가 1년 전 같은 달보다 3.4% 오른 것으로 집계됐습니다.



5월 4.2%, 6월 3.5%에 이어 7월엔 그보다 낮은 3.4%를 기록한 겁니다.



또 한 달 전인 6월 물가와 비교하면 0.1% 오르는 데 그쳐서 물가가 거의 제자리걸음을 한 것으로 나타났습니다.



변동성이 큰 에너지와 식품 가격을 뺀 근원 소비자 물가는 1년 전보다 2.5% 오른 것으로 조사됐습니다.



[케일라 브룬/모닝컨설트 수석 경제분석가 : 가장 긍정적인 숫자는 근원 소비자물가 상승률이 2.5%로 떨어진 점입니다. 올 2월 이후 가장 낮은 수준입니다. 연준의 목표치보다는 여전히 높지만 올바른 방향으로 가고 있습니다.]



품목별로는 에너지 가격이 1.5% 하락했고 월드컵이 끝나면서 호텔 같은 숙박비도 2.8% 떨어졌습니다.



반면 외식물가는 0.3% 올랐고 의료비와 항공료도 상승한 것으로 나타났습니다.



얼마 전 일자리 통계가 부진하게 나온 데 이어 물가 상승세도 진정된 것으로 나타나면서 시장에서 기준금리가 다음 달에도 동결될 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다.



[케일라 브룬/모닝컨설트 수석 경제분석가 : 물가 통계는 별다른 이변은 없었습니다. 최근 고용 보고서에서 확인된 노동 시장의 잠재적 약화 가능성을 고려하면, 연준이 금리를 동결할 가능성이 조금 더 높아졌다고 할 수 있습니다.]



물가 통계가 나온 이후 시작된 오늘(13일) 뉴욕 증시는 초반부터 강세를 보이며 에스앤피와 나스닥이 상승 마감했습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김진원)