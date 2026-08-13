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[날씨] 동해안 중심 비…충청 이남 소나기

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작성 2026.08.13 06:28 조회수
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현재 동풍의 영향으로 동해안 지역은 시간당 5에서 10mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.

동해안을 중심으로는 내일(14일)까지 5에서 50mm 안팎의 비가, 가뭄이 심한 경남 지역도 오늘 해안가에 5에서 30, 강원 내륙과 제주에는 오늘 오후까지 5mm 안팎의 비가 예상됩니다.

한편 오늘 충청 이남 지역을 중심으로는 소나기가 내리겠는데요.

오늘 오후에 영남 내륙 지역에도 5에서 40mm 안팎의 소나기가 예상됩니다.

동해안 지역은 흐린 가운데 바람도 강하게 불겠고요, 그 밖의 지역은 오늘 가끔 구름 많겠습니다.

당분간 해안 지역은 강한 너울이 예상돼 해안가 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.

현재 대부분 지역 20도를 웃돌며 온화하게 시작하고 있고요, 오늘 한낮에 서울 33도, 광주, 대구 34도까지 오르는 등 폭염특보는 다시 확대될 수 있겠습니다.

내일과 모레에는 전국에 소나기가, 일요일과 월요일 사이에는 전국에 많은 비가 예상됩니다.

(박세림 기상캐스터)
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