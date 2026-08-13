토지 보상에만 2년 '훌쩍'…'속도전' 가능할까

<앵커>



집값이 한창 오르기 시작하던 2018년 말에도 당시 정부는 수도권 주택 공급을 늘리기 위해 3기 신도시를 발표했지만 아직도 입주가 이뤄진 곳은 없습니다.



실제 공급이 이뤄지기까지는 많은 변수들을 돌파해야 해서 계획대로 잘 되지를 않는 건데, 백운 기자가 직접 현장에 가봤습니다.



<기자>



지난 2018년 말 3기 신도시로 발표된 경기도 하남 교산지구.



곳곳에 중장비가 서있고 기반을 정비하는 작업이 진행 중입니다.



교산지구에서 처음 본청약이 이뤄진 곳으로 1,100여 가구가 들어설 예정인데 공사 속도는 더딥니다.



이곳의 주택 공정률은 여전히 0%입니다.



사전 청약 당시 입주 예정 시기는 내년 3월로 안내됐는데, 현재 그보다 2년 넘게 미뤄진 상황입니다.



[최낙형/경기 하남시 공인중개사 : (입주 예정자 중에서) 정부를 믿고 기다리다 내집 마련을 못 하는 거 아닌가, 이렇게 해서 일부는 사서 가시는 분들도 여럿 봤습니다.]



다른 3기 신도시들도 현재 입주까지 이뤄진 곳은 없고, 올해 말 인천 계양에서 3기 신도시 첫 입주가 이뤄질 예정입니다.



현장에서는 가장 큰 지연 원인으로 토지 보상 절차를 꼽고 있습니다.



하남교산은 보상 시작 뒤 조성공사 착공까지 33개월이 걸렸고, 인천계양 30개월, 남양주왕숙2지구 22개월 등 6개 지구에서 평균 23개월이 걸렸습니다.



[장준용/교산재정착위원회 위원장 : (개발제한구역이었기에) 송파 인접인데도 불구하고 지가가 낮거든요. 그러니까 주민들이 원하는 가격하고, 그다음에 LH가 제공하는 감정가하고는 괴리가 크다.]



토지 보상이 끝나도 실제 이주가 늦어지면서 철거와 착공이 함께 밀린 경우도 있습니다.



전문가들은 보상 절차와 이주 준비를 함께 진행하는 방안을 검토할 필요가 있다고 지적합니다.



[박원갑/KB국민은행 부동산 수석전문위원 : 지금은 토지보상을 끝낸 다음에 이주를 하는데 미리 이주 단지라든지 시설을 조성해서 보상과 동시에 이주가 이뤄질 수 있도록 해야….]



오는 12월부터는 보상이 마무리된 이후에도 토지나 건축물을 넘기지 않고 퇴거를 거부하는 경우에는 최대 1천만 원의 이행강제금이 부과될 수 있습니다.



하지만 보상에 협조한 주민에게 장려금을 주는 방안은 국회 문턱을 넘지 못하고 있습니다.



조만간 발표될 주택 공급 대책에서 사업 기간을 줄일 구체적인 방안이 나올지 주목됩니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 박혜진)