'최악 가뭄'에 전국에서 집결…오늘까지 총력 지원

<앵커>



가뭄이 심각한 경남 지역에 전국의 소방차들이 모였습니다. 오늘(13일)까지 이틀 동안 논에 물을 주고 생활에 필요한 물을 공급할 예정입니다.



오늘 첫 소식, 김수윤 기자입니다.



<기자>



경남 밀양의 한 주차장에 소방차 40대가 빽빽하게 들어섰습니다.



정부가 그제 저녁 국가소방동원령을 발령함에 따라 전국 16개 시·도 소방본부 소속 소방차 200대와 대원 400명이 경남에 결집한 겁니다.



[김영관/경남소방본부 예방과 소방경 : 국가소방동원령의 취지는 지역 소방력의 한계를 극복하고 국가 단위로서 지원을 하자는 데에 그 목적이 있습니다.]



제 뒤로 보이는 소방차에는 이렇게 '횡성'이라는 글자가 적혀있는데요.



강원도 횡성이나 서울 등 전국 각지에서 모인 소방차들이 이렇게 경남 가뭄 현장에서 물을 공급하고 있습니다.



동원된 소방력은 경남 14개 관할 소방서에 분산배치됐는데, 저수율이 25%로 전국 최저 수준으로 떨어진 밀양에 가장 많은 40대의 소방차가 배치됐습니다.



소방대원들은 도심 하천 등에서 물을 담아 인근 농경지나 저수지로 이동해 물을 공급하는 작업을 반복하고 있습니다.



[김완겸/경기소방본부 이천소방서 소방교 : 수원지를 각각 차량마다 배정받은 다음에 물 받고 급수하는 데로 와서 물 뿌려주고. 계속 반복했던 것 같습니다.]



가뭄으로 국가소방동원령이 발령된 것은 지난해 8월 저수율이 13%까지 떨어졌던 강릉에 이어 이번이 두 번째라 이번 작전에 투입된 강릉소방대원들의 감회는 남달랐습니다.



[조석두/강원소방본부 강릉소방서 소방위 : 새벽 3시에 출발했어요. (새벽 3시요?) 작년에 많은 도움을 받았는데 이렇게 갚을 수 있어서 보람되고 괜찮습니다. 마음이 좀 편해졌어요.]



가뭄과 폭염 영향으로 경남의 농경지 2,121㏊에서 피해가 난 것으로 잠정 집계된 가운데 어제 하루만 4,700t 가량의 물이 농업용수로 공급됐습니다.



[박선이·윤혜옥/경남 밀양시 : 마음이 아프지요. 이 더운데. (소방대원들이) 계속 하루에 몇 번씩 올라갔다가 내려갔다가 하면서 물을 공급하고 있어요.]



전국에서 동원된 소방력은 경남 곳곳에서 오늘까지 긴급 급수 지원 작업을 진행합니다.



(영상취재 : 정경문, 디자인 : 이가진, 화면제공 : 밀양시·김해시)