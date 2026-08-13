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"오타 났다"더니…모르는 택배 문자 클릭 전 확인 '필수'

고희경 기자
작성 2026.08.13 07:53 수정 2026.08.13 11:07 조회수
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끝으로 전혀 모르는 사람의 전화번호를 택배 주문에 쓰는 사람들이 있다는데 내 번호가 쓰이면 싫을 것 같아요.

최근 온라인 커뮤니티에 올라온 사연인데요.

A 씨는 몇 년 전부터 자신의 전화번호로 물건을 주문하는 사람이 있어 스트레스를 받고 있다고 밝혔습니다.

주문자에게 자신의 전화번호를 사용하지 말아 달라고 항의하자 상대방은 "번호를 입력하다 오타가 났다"며 사과했지만 A 씨는 반복되는 데다 번호 배열상 단순한 실수로 보기 어렵다며 의도적인 도용 가능성을 제기했는데요.

사연이 알려지자 실제로 비슷한 피해를 겪었다는 제보가 잇따랐습니다.

한 누리꾼은 "국내 거주 외국인이 내 번호로 온갖 물건을 주문해 고통받았다"고 주장했고, 또 다른 누리꾼은 "일부러 본인 연락처 노출을 피하려고 남의 번호를 무단 기재하는 사례가 있다"고 전했습니다.

전문가들은 주문하지 않은 택배 안내 문자가 왔다면 개인정보 도용뿐 아니라 스미싱일 가능성도 있는 만큼 출처가 불분명한 링크는 절대 클릭하지 말고 택배사 공식 고객센터 등을 통해 사실 여부를 확인해야 한다고 당부했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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