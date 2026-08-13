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'가뭄 지원' 가는 길에 연기가?…대형 사고 막았다

고희경 기자
작성 2026.08.13 07:46 조회수
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소방대원들이 가뭄에 힘들어하는 경남 지원을 가는 길에 큰 화재를 막았다고요?

인천 미추홀소방서 소속 임홍택·심보강 이 두 명의 소방위는 어제(12일) 새벽 국가소방동원령에 따라서 물탱크 차를 몰고 경남 집결지로 향하던 중이었는데요.

출발한 지 3시간쯤 지나서 충남 금산의 통영대전고속도로를 달리던 중 연기가 나는 탁송차를 발견했습니다.

당시 탁송차에는 전기차가 실려 있어서 불길이 배터리로 번질 경우에 대형 화재로 이어질 수도 있는 상황이었는데요.

두 사람은 즉시 물탱크차를 가동해서 차량 하부 엔진룸 주불을 잡았고, 이후 충남 소방의 지원을 받아서 잔불까지 정리했습니다.

자칫 대형 화재로 번질 수 있었던 상황을 신속한 초기 진화로 막아낸 건데요.

두 사람은 현장을 인계한 뒤 당초 목적지인 경남 의령으로 이동해 가뭄 지원 임무를 이어갔습니다.

(화면출처 : 인천소방본부)
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