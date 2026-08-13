쉬는시간, 점심시간도 '폰 없이'…2학기부터 시범운영

다음 알찬뉴스 살펴볼까요.



폰 없는 학교입니다.



저 학교 다닐 때는 스마트폰이 없었어요.



그런데 요즘 학생들 누구나 스마트폰을 가지고 있잖아요.



다가오는 2학기부터 일부 학교에서는 폰 없는 학교, 스마트폰 사용을 전면 제한한다는 소식입니다.



모든 곳에서는 아니고요.



강원, 경기, 대구, 전북, 4개 시도 교육청이 '폰 프리' 시범학교를 2학기부터 선정해서 운영하는 겁니다.



수업 시간만 제한하던 것을 쉬는 시간 그리고 점심시간까지 넓혀서 학교 생활 전반에서 스마트폰 사용을 줄이겠다는 취지입니다.



한 교육청은 초중고 10곳과 유치원 3곳을 시범 운영 대상으로 선정해 각 학교에 300만 원씩을 지원하기로 했습니다.



교육부도 200개 희망학교를 선정해 시범 운영하고요.



내년에는 400곳까지 확대할 계획입니다.



폰 없는 학교 어떤 영향이 있을지 지켜봐야겠네요.