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"초중고를 함께 했는데"…'25년' 추억의 게임, 역사 속으로

이강 기자
작성 2026.08.13 07:19 수정 2026.08.13 08:40 조회수
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이번 소식은 저 그리고 제 친구들, 제 또래들 모두 어쩐지 가슴이 찡할 겁니다.

전국 PC방을 물풍선 소리로 가득 채웠던 게임이죠.

크아, '크레이지 아케이드'가 오늘(13일) 역사의 뒤편으로 사라집니다.

넥슨은 오늘 오전 9시를 기점으로 '크레이지 아케이드' 게임 서비스와 홈페이지 운영을 종료한다고 밝혔습니다.

지난 2001년에 출시된 이 게임, 25년 됐네요.

물풍선을 설치해서 상대를 물방울 안에 가두는 간단한 대전 방식으로 인기를 끌었습니다.

저도 참 좋아했거든요.

이듬해인 2002년 최고 동시 접속자 수가 35만 명을 기록하기도 했습니다.

그런데 이 서비스를 종료한다는 소식이 전해진 겁니다.

공식 홈페이지에 누리꾼들의 작별 인사가 쏟아졌습니다.

한 누리꾼은 "초중고를 함께 했던 게임을 보내려니 너무 아쉽다"면서 "사느라 바빠서 성인이 된 후 소홀해져서 미안하다"라면서 마치 오랜 친구를 떠나보내는 듯한 글을 남기기도 했습니다.

하지만 이번 서비스 종료가 완전한 작별을 의미하는 것은 아니라고 해요.

넥슨은 다른 방식으로 '크레이지 아케이드'의 지식재산권을 이어 가는 방안을 구상하고 있다고 전해졌습니다.

(화면출처 : 넥슨 홈페이지·유튜브 넥슨·크레이지 아케이드)
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