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'대국민 티켓팅' 경쟁률 낮아질까…'최대 17,000석' 는다

이강 기자
작성 2026.08.13 07:15 수정 2026.08.13 08:56 조회수
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좀 있으면 추석 연휴입니다.

연휴가 가까워지면서 대국민 티켓팅이라고 할 수 있는 열차 승차권 예매 경쟁이 벌써부터 치열합니다.

이번 추석부터는 예매 경쟁 조금은 완화될 수도 있다는 기사입니다.

왜냐하면 다음 달 1일 KTX와 SRT가 통합되면서 고속철도 좌석의 공급이 늘어나기 때문입니다.

분산 운영으로 비효율이 발생하던 열차 운행을 최적화해서 동일 구간에 열차를 좀 더 촘촘히 투입할 수 있게 된 겁니다.

주중 하루 평균 1만 5000여 석, 주말에는 1만 7000여 석이 추가되는 건데요.

노선별로는 경부선이 주말 기준으로 6900여 석으로 증가 폭은 가장 큽니다.

동해선은 주말 기준 9%, 전라선은 9.2% 늘어납니다.

추석 승차권 예매 다음 달 초에 시작이 될 예정인데요.

늘어난 좌석이 수요를 충족시킬 수 있을지 시험대에 오를 것으로 보입니다.
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