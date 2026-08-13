'60세 이상, 월급 3,300만 원'…파격 채용공고 등장 이유

60세 이상만 월급은 3,300만 원, 채용 공고에 대한 내용입니다.



나이 기준도 좀 높고요.



3,300만 원, 연봉이 아니라 월급이 맞거든요.



이런 파격적인 채용 공고, 바로 '시니어 의사'에 대한 내용입니다.



전남 광주시 신안군이 만 60세 이상 의사를 대상으로 '시니어 의사' 1명을 공개 모집한다고 밝힌 겁니다.



신안군에서 근무하는 공중보건의는 지난해 21명에서 올해 15명으로 줄었는데요.



이에 따라 관내 16개 보건지소 가운데 절반인 8곳에는 현재 의사가 배치되지 못한 상태입니다.



신안군은 의료 공백을 해소하기 위해 높은 수준의 보수를 제시했는데요.



주 5일 근무를 할 경우 세전 월 3,300만 원입니다.



주 4일 근무를 하면 세전 월 2,640만 원을 지급합니다.



지원 자격 일반의 면허 취득 후 20년 이상 임상 경력을 갖췄거나 전문의 자격 취득 후 종합병원급 이상에서 10년 이상 근무한 의사로 채용 기간은 1년이라고 하네요.