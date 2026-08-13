'5·18 폄훼' 배재고 복귀전…"반성 많이 했습니다"

<앵커>



5·18 민주화운동 폄훼 논란으로 1개월 출전 정지 징계를 받았던 배재고 야구부가 45일 만에 공식 경기에 나섰습니다. 뼈저린 반성의 시간을 보냈다며 예전과 달리 차분한 분위기 속에 복귀전을 치렀습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



봉황대기 고교야구가 열리는 목동야구장에 배재고 선수들이 모습을 드러냈습니다.



광주일고와 경기에서 5·18 폄훼 응원으로 1개월 출전 정지 징계를 받은 뒤 처음 공식 대회에 나선 겁니다.



[이장환/배재고 코치 : 사태 이후로 반성 많이 했고요. 정말 죄송하게 생각을 하고 있고, 정말 열심히 많이 준비했거든요. 좋은 모습으로 인사드리도록 하겠습니다.]



상대를 비하하는 응원을 금지한다는 안내 문구가 전광판에 흘러나왔고, 배재고 선수들은 경기 시작 전 관중석을 향해 90도로 고개를 숙였습니다.



[우리 배재학당 배재학당 노래합시다]



[와~~~]



스탠드에서는 양교 동문과 학부모들의 뜨거운 응원전이 펼쳐졌지만, 더그아웃 풍경은 대조적이었습니다.



상대 인천고 측에서는 파이팅 넘치는 응원이 울려 퍼졌지만, 배재고 더그아웃에서는 결정적인 플레이에도 큰 함성 대신 묵묵한 박수 소리만 나왔습니다.



배재고는 인천고에 8대 5로 패해 어렵사리 출전한 올해 마지막 전국대회를 1경기 만에 마무리하게 됐습니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 박정삼, 디자인 : 김예지)