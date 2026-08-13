김도영·박재현·하주석 '쾅쾅쾅'…KIA, 4위 복귀

<앵커>



프로야구 최고 스타 KIA 김도영 선수가 시즌 34호 홈런을 터뜨려 3개 차 단독 선두를 질주했습니다. '팀 홈런 1위' KIA는 박재현과 하주석의 홈런까지 더해 삼성에 2연승을 거두고 4위로 올라섰습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



김도영은 삼성과 2대 2로 맞선 3회, 삼성 선발 보스의 몸쪽 투심을 받아쳐 좌중간 담장을 넘어가는 역전 솔로 홈런을 터뜨려 홈팬들을 열광시켰습니다.



시즌 34호 아치를 그린 김도영은 LG 오스틴을 3개 차로 밀어내고 홈런 단독 선두를 질주했습니다.



KIA는 6회 박재현의 우월 솔로 홈런과 7회 하주석의 시즌 1호 투런 홈런에 힘입어 7대 2 승리를 거두고 '폭염 휴식기' 뒤 2연승으로 4위에 복귀했습니다.



2위 삼성은 최근 4연패이자 KIA전 4연패에 빠졌습니다.



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6위 한화는 천신만고 끝에 두산을 잡고 가을야구행 희망을 살렸습니다.



1점 앞선 9회말 투아웃에서 두산 박지훈에게 1타점 3루타를 맞고 동점을 허용했지만, 연장 10회 허인서의 3루수 키를 원바운드로 넘어가는 천금 같은 1타점 2루타에 힘입어 4대 3 승리를 거뒀습니다.



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최하위 키움은 3위 LG에 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.



3대 1로 뒤진 8회 김웅빈과 데이비슨의 연속 적시타로 동점을 만든 뒤, 계속된 투아웃 2-3루 상황에서 김건희가 삼진을 당하는 순간 공이 뒤로 빠지자 전력 질주해 1루에서 세이프되며 역전극을 이끌었습니다.



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NC는 토종 에이스 구창모의 7이닝 무실점 역투와 3회에 터진 박시원의 비거리 130m 초대형 솔로 홈런을 앞세워 7연승을 달리던 선두 KT를 잡았습니다.



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SSG는 고졸 신인 김민준의 6이닝 1실점 호투로 롯데를 꺾고 3연승을 달렸습니다.



(영상편집 : 이재성)