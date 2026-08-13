[뉴욕증시] "소비자물가지수 예상치 부합"…혼조세 마감

뉴욕증시입니다.



미 증시가 혼조세로 마감했습니다.



나스닥이 0.5%대 올랐고 S&P500도 소폭 상승한 반면 다우지수는 약보합 마감했습니다.



업종별로는 기술주와 소재가 1% 동반 오른 가운데 경기소비재는 1%대 빠졌습니다.



시장의 가장 큰 관심사였던 7월 소비자물가지수 CPI가 예상치에 정확히 부합했습니다.



7월 소비자물가는 전년 동월 대비 3.4% 올라 전월의 3.5%보다 상승세가 둔화했습니다.



식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 역시 2.5%를 기록하며 안정세를 보였습니다.



시장은 물가 상승세가 다소 진정된 점에 안도하며, 연방준비제도가 다음 달 기준금리를 동결할 가능성에 무게를 싣고 있습니다.



다만, 물가가 목표치에선 웃도는 상황이라 30년물 국채 금리가 5%대 초반에 머물고 있기 때문에 장기물 금리 부담은 여전히 채권시장의 불안 요인으로 남아 있습니다.



물가 둔화 안도감에 더해, AI 관련 기업들의 깜짝 실적도 증시에 상승 동력을 불어넣었습니다.



코어위브는 조정 영업이익률이 예상을 크게 웃돌고 매출이 두 배로 늘었다는 소식에 19% 넘게 폭등했고, 슈퍼마이크로컴퓨터와 네비우스 등 AI 인프라 및 서버 관련 종목들도 가파른 상승세를 탔습니다.



마이크론테크놀로지와 델 등 주요 반도체주 역시 동반 강세를 보이며 필라델피아반도체지수를 2% 이상 끌어올렸습니다.



내일은 7월 생산자물가지수 PPI와 어플라이드 머티리얼즈의 실적 발표가 예정돼 있습니다.