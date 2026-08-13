[날씨] 내일까지 동해안 비·내륙 소나기

차고 건조한 북동풍 영향으로 해가 지는 공기가 제법 선선합니다.



한편 일본에 상륙한 태풍이 소멸하는 과정에서 수증기가 우리나라 동해상으로 유입되겠고 내일(14일)까지 동해안 지역에는 비가, 내륙에는 소나기가 내리겠습니다.



내일까지 예상 강수량을 보겠습니다.



동해안 지역에는 10에서 50mm, 오늘 경남 해안 지역에도 10에서 40mm의 단비가 내리겠습니다.



충청 이남 내륙에는 소나기 예보가 나와 있는데요, 양은 5에서 40mm 정도 예상됩니다.



오늘 동해안과 남해안 제주 해안가로는 강한 너울이 유입되겠습니다.



해안가 안전사고에 주의하셔야겠습니다.



밤사이 더위 걱정은 크게 안 하셔도 되겠고요, 다만 오늘 낮 기온 서울이 33도, 대구와 광주가 34도까지 오르겠습니다.



주말에는 내륙 곳곳에 소나기 예보가 있고요, 광복절에는 제주에 일요일 밤부터 대체 휴일인 월요일 사이에는 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)