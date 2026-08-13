뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

공무라더니 직원들이 '관광' 수행…"공식 초청 없어"

김덕현 기자
작성 2026.08.13 00:29 조회수
PIP 닫기
<앵커>

노태악 전 중앙 선관 위원장의 부부 동반 해외 출장 의혹과 관련해 검경 합동수사본부 수사가 속도를 내고 있습니다. 합수본은 노 전 위원장 배우자에 대한 상대국의 초청이 없었고 배우자의 비공식 일정 수행에 선관위 직원 4명이 동원된 정황을 파악했습니다.

보도에 김덕현 기자입니다.

<기자>

검경 합동수사본부는 최근 노태악 전 중앙선관위원장의 세 차례 해외 출장에 동행한 배우자가 공무수행을 했다고 볼 수 없는 정황을 포착했습니다.

해외 출장 당시 선관위 직원 4명이 노 전 위원장 배우자의 현지 관광을 수행한 사실을 파악한 겁니다.

앞서 합수본은 이들에 대한 조사를 진행했고 "비공식 일정을 수행한 것이 맞다"는 진술도 확보한 것으로 알려졌습니다.

선관위 출장 기록을 보면 당시 노 전 위원장 배우자는 선거 제도 등 선관위 업무 관련 일정에는 참석하지 않았습니다.

부부 동반 출장 전에 배우자에 대한 상대국 공식 초청이 없었다는 지난 6월 SBS의 단독 보도 내용과 관련해서도 합수본은 외교부를 통해 공식적으로 확인했습니다.

합수본은 결국 노 전 위원장의 부부 동반 해외 출장 모두 선관위가 자체 기획한 일정이었고, 관련 예산 모두 선관위가 부담한 것으로 파악했습니다.

합수본은 노 전 위원장이 출장 계획들을 사전에 보고받아 인지했는지, 선관위 직원들을 비공식 일정에 동원한 과정에 개입했는지 등도 들여다보고 있습니다.

합수본은 이를 확인하기 위해 노 전 위원장의 해외 출장에 동행했던 선관위 직원 1명 등 중선관위 직원 2명을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.

한편 합수본은 투표용지 부족 사태와 관련해 강남구 선관위 사무국장을 피의자로 소환했고, 투표율 조작 의혹에 대한 관계자 조사도 이어가고 있습니다.

(영상편집 : 이소영, 디자인 : 조수인)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지