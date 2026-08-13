싸늘한 민심 달래기 '진땀'…"청년세대 우려 전달"

<앵커>



정부의 세제 개편안에 대한 반발이 커지자 민주당이 정부 관계자들과 정책 점검에 나섰습니다. 비거주 1주택자들과 청년세대의 현실을 정부에 전하, 부동산 민심 달래기에 나선 겁니다.



보도에 하정연 기자입니다.



<기자>



주택 공급과 세제, 그리고 금융 등 부동산 정책 전반을 점검하겠다는 민주당 내 '주택시장 안정화 TF'의 첫 회의.



이억원 금융위원장, 재정경제부와 국토교통부의 차관 등 정부 관계자들도 참석했습니다.



오늘 정부가 주택 공급 방안과 금융 종합 대책을 발표할 예정인 가운데, 민주당은 서울 등에서 주택 공급의 병목 현상이 계속되고 전월세 시장의 불안도 커지고 있다며 모듈러 건축 방식의 활성화 등을 통한 '공급의 속도전'을 강조했습니다.



[한정애/민주당 정책위의장 : 단기간 내 공급이 가능한 도시형 생활주택이나 오피스텔 등 비아파트 공급을 늘리는 제도 개선, 모듈러 방식의 도입을 통한 과감한 공급 속도의 제고(가 필요합니다.)]



이어진 비공개회의에서는 주택 공급의 실제 착공 시기를 구체적으로 밝히자는 의견 등이 제시된 것으로 알려졌습니다.



한 참석자는 "두루뭉술한 공급 대책 대신 착공 시기는 얼마나 앞당길지, 금융 지원도 몇 가구가 어떤 혜택을 받게 되는지 구체화해 시장 신뢰를 높여야 한다는 주문이 있었다"고 전했습니다.



민주당은 세제 개편안과 관련해서는 '비거주 1주택자'가 불가피하게 실거주를 하지 못하는 사정과 같은 시장의 현실과 청년세대의 주거 불안을 깊이 고려해야 한다는 우려를 거듭 정부 측에 전달했습니다.



[김영배/민주당 의원 : 비거주 1주택의 경우를 포함해서 세제와 관련돼 우려하시는 여러 목소리를, 특히 청년들의 목소리 이런 부분들을 전달은 다 했고요.]



청년세대와 실수요자를 위한 '생애최초 주택구입자금 대출' 등을 확대하고 저금리 전세 대출 등을 위한 주택도시기금도 파격적으로 늘려야 한다는 제안도 있었습니다.



이런 가운데 민주당 대표 경선에 나선 송영길 후보는 이재명 대통령 지지율 하락의 원인으로 부동산 정책을 지목하며 세제 개편안을 반대하는 민심을 전하기도 했습니다.



[송영길/민주당 대표 후보 : 부동산, 이거 세금 손대지 말라는 게 일반적 주장이에요.]



민주당은 오늘 의원총회를 열어 부동산 세제 개편안과 주택 공급 대책에 대한 총의를 모으기로 했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 남일, 디자인 : 이가진)