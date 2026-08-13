해충 꼬이고 햇볕에 타고…"비 소식만 기다린다"

<앵커>



경북에서도 가뭄이 길어지면서 농민들의 시름이 커져가고 있습니다.



특히 고추와 사과를 비롯한 주요 농작물들의 피해가 확산하고 있는데, 이 소식은 TBC 정성욱 기자가 전합니다.



<기자>



수확기를 맞은 영양군 일월면의 한 고추밭입니다.



밭에 들어가 보니 누렇게 색이 변한 고춧잎이 가득하고, 잎에는 미세한 퇴색 반점이 보입니다.



이 고추밭 대부분이 고온 건조성 해충인 '응애' 피해를 입었습니다.



응애는 습도 50% 안팎의 건조한 환경에서 산란과 증식이 활발한데, 지난달부터 이어진 폭염과 가뭄으로 영양을 비롯한 북부 지역 고추 농가에 피해가 확산하고 있습니다.



[이대홍/영양고추연구소 농업연구사 : 응애는 무엇보다 크기가 작아서 잘 보이지가 않습니다. (고추) 잎 뒷면을 꼼꼼히 관찰하셔서 응애가 관찰되면 바로 적용 약제를 살포하셔야 됩니다.]



인근 포도밭도 일소 '햇볕 데임' 피해를 봤습니다.



출하를 앞두고 전체 생산 물량 가운데 상처가 난 20% 정도를 솎아내 마음이 무너집니다.



[포도 재배농민 : 열로 인해서 화상 입는 거나 마찬가지죠. 너무 뜨겁다 보니까 작년보다 또 좀 심한 것 같아요. 가면 갈수록 더 자꾸 심해지는 것 같아요.]



사과 주산지인 청송 지역에서도 사정은 마찬가지입니다.



일부 사과 농가에서 '햇볕 데임'에다 '병해충' 피해까지 생겨나고 있어 걱정입니다.



여기에 가뭄이 장기화하면서 용수 확보 전쟁까지 이중고를 겪고 있습니다.



[황경식/청송 사과재배 농민 : 물이 부족해서 물 전쟁을 벌이고 있고 워낙 고온 현상으로 인해 일소(햇볕 데임)가 조금씩 보이긴 보입니다.]



이번 주부터 폭염의 기세가 한풀 꺾였지만 내륙 지역에는 시원한 비 소식이 없어 농민들의 속만 타들어가고 있습니다.



(영상취재 : 김영환 TBC)



TBC 정성욱