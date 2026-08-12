원산에서 동해상으로 '사거리 2배'…신형 미사일?

<앵커>



북한이 지난 6일에 이어 오늘(12일)도 원산에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 지난번과 같은 곳에서 같은 방향으로 쐈지만 사거리는 두 배 이상 늘어났는데, 신형 미사일 시험으로 추정됩니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



북한이 오늘 오전 6시쯤 강원도 원산 일대에서 동해상으로 발사한 탄도미사일 한 발은 700km 이상 비행한 것으로 우리 군은 파악하고 있습니다.



북한은 지난 6일에도 원산에서 동해상으로 탄도미사일을 쐈는데, 당시 비행거리는 약 300km로 알려졌습니다.



우리 군 관계자는 "6일에 쏜 미사일은 비정상 비행이었고, 오늘 미사일은 정상적으로 비행했다"고 SBS에 말했습니다.



또 "오늘 원산 발사 현장에 김정은 노동당 총비서가 참관했을 가능성이 있다"고 이 관계자는 덧붙였습니다.



기존 고체연료 단거리 탄도미사일이라면 한 번에 두 발 이상 쐈을 가능성이 크고 발사가 실패할 확률도 현저히 낮은 반면, 6일과 오늘은 딱 한 발씩 발사했고 그중 한 번은 실패한 겁니다.



또 기존 단거리 미사일 발사의 경우 김정은의 참관은 별로 없었습니다.



결국 같은 장소에서 같은 방향으로 한 발씩 쏴서 한 번 실패했고, 김정은 참관 가능성이 있다는 점을 종합해 우리 군은 북한이 신형 미사일을 시험발사했을 가능성이 있다고 보고 있습니다.



[김대영/한국국가전략연구원 연구위원 : 러시아 수출을 위한 KN-23의 사거리 연장형일 수도 있고, 아니면 기존 미사일과 다른 극초음속 추진체계를 갖춘 미사일로 (추정됩니다.)]



사거리 1천에서 3천 km인 준중거리 탄도미사일을 사거리를 줄여서 시험발사했을 수도 있습니다.



단거리 개량형이라면 한국과 주한미군 기지를 겨냥한 것이고, 극초음속과 준중거리 신형이라면 일본과 주일미군도 사정권에 둡니다.



북한은 지난 6일 발사 땐 관련 보도를 하지 않았지만 오늘 발사는 성공한 만큼 내일 보도할 것으로 예상됩니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈)