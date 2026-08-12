홍해 선박 공격으로 6명 사망…"지켜보는 게 전략"

<앵커>



중동 아라비아반도 양쪽 바다에서 동시에 포성이 울렸습니다. 호르무즈 해협에서는 미군이 화물선을 공격했고, 홍해 입구에서는 친이란 후티 반군의 미사일 공격으로 6명이 숨졌습니다. 이런 가운데 트럼프 미국 대통령은 그냥 지켜보는 것이 대책이라고 말했습니다.



김용태 기자가 보도합니다.



<기자>



소형 화물선에서 검은 연기가 피어오르고 있습니다.



배 윗부분은 공격받은 흔적이 뚜렷합니다.



호르무즈 대체항로인 홍해 입구 바브엘만데브 해협에서 예멘의 친이란 후티 반군이 이집트 회사 소유 화물선을 공격했습니다.



예멘 정부 측은 후티 반군이 탄도미사일 3발을 쏴 파키스탄 선원 3명 등 6명이 숨졌다고 밝혔습니다.



지난달 20일 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언했던 후티는 이 배가 사우디 군수물자를 수송했다고 주장했는데, 이란 전쟁 발발 이후 후티가 상선을 공격해 인명피해가 발생한 것은 이번이 처음입니다.



같은 날 호르무즈 해협에서는 미군 헬기가 파나마 선박을 공격했습니다.



미 중부사령부는 이 배가 이란 항구로 가면서 "대이란 해상 봉쇄를 위반하려 해 공대지 정밀 유도 미사일 2발로 조타 장치를 무력화"했다고 밝혔습니다.



원유 수송 양대 길목에서 동시에 포성이 울리면서 국제 유가는 또 상승했습니다.



위기감이 고조됐지만 미국 트럼프 대통령은 "느긋하게 지내며 이란이 얼마나 형편없는 상황인지 지켜보는 것"이 대 이란 전략 중 하나라고 말했습니다.



이란은 그냥 내버려 둬도 실패할 것이라는 주장인데 사실상 대책이 없다는 말이라는 지적이 나왔습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있어요. 그들(이란)이 아니라 우리가 통제하고 있습니다. 우리가 갖고 있어요.]



이런 트럼프의 말과 정반대로 이란 강경파인 레자이 안보회의 신임 사무총장은 미국이 전쟁을 끝내고 동결 자금을 풀기 전에는 호르무즈 해협을 절대 개방하지 않겠다고 목소리를 높였습니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 김민영)