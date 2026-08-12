머리 위에서 '펄펄'…매일같이 "말 그대로 사투"

<앵커>



서울을 비롯한 수도권은 폭염이 한풀 꺾였다고는 해도, 한낮에는 여전히 뜨거운데요.



올여름 이렇게 기록적인 더위에도 매일 밖에서 일해야 했던 건설 노동자들의 하루를 이세현 기자가 직접 경험해 봤습니다.



<기자>



오늘(12일) 낮, 서울의 한 아파트 공사 현장.



그늘 하나 없는 뙤약볕 아래에서 작업이 한창입니다.



열화상 카메라로 보니 달궈진 지표면과 작업 중인 노동자가 쓰고 있는 헬멧이 똑같이 붉게 물들었습니다.



취재진도 간단한 작업에 참여해 봤습니다.



[와 너무 무거운데요.]



[이게 철판이라 그런지 꽤 뜨겁습니다.]



현재 현장의 체감온도는 34도에 달하고 있습니다.



그런데 제가 들고 움직여야 했던 철판의 온도는요.



무려 70도를 넘었습니다.



그렇다 보니 저는 잠깐 들고 일을 했을 뿐인데 어지러울 정도로 현장이 무척 더웠습니다.



[하근주/건설 노동자 : 제가 이거 해오면서 올해가 제일 더운 것 같아요.]



체감온도가 기준선 33도를 넘어서면서 현장에서는 매시간 15분간의 휴게시간이 주어졌습니다.



쉴 공간에는 냉방 장치도 가동됐는데, 취재진이 방문한 현장은 여건이 나은 편에 속합니다.



[더워서 못 살겠다. 폭염 대책 마련해라!]



민주노총이 올여름 건설 현장 근로자 2천500여 명을 대상으로 한 설문조사에서 절반가량이 "폭염에도 중단 지시 없이 일하고 있다"고 답했습니다.



[엄인수/전국건설노동조합 수석부위원장 : 개정된 (산업)안전보건 규칙에 따라 (지급돼야 할) 작업장 냉방시설과 개인용 보냉장구를 모두 지급 받은 사람은 20.6%에 지나지 않는다.]



법으로 정한 최소한의 보호 장치가 없는 데도 생계를 위해 그저 참고 일을 하는 상황이 현장에서 발생한다는 겁니다.



실제로 폭염이 극한에 달했던 지난주 아예 멈춰 선 건설 현장이 많았는데, 그만큼 임금이 줄어드는 만큼 대책이 필요하다는 것이 현장의 의견입니다.



[하근주/건설 노동자 : 여기 오신 분들은 참고 어느 정도 참고 하는데, 이렇게 더울 때는 새벽 시간을 좀 조정해서 '조출'이라던가 그런 이용 방법을 많이 해줬으면….]



전문가들은 특히 노동 강도가 높은 야외 노동자들의 경우 현장 보건 안전 감시를 더 강화하고, 폭염 시 새벽 출근 등 작업 시간대를 탄력적으로 운용해야 한다고 조언했습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 김민영)