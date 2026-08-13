국제사회 찬사 부른 '사형제 폐지' 결단…'28년 미집행' 한국은? [스프]

⚡ 스프 핵심요약



중동·아랍권 최초의 사형제 폐지: 레바논 의회가 사형제를 공식 폐지하고 가중 중노동 종신형으로 대체하는 법안을 가결했습니다.



헤즈볼라의 유일한 반대: 22년간 유지된 '실질적 집행 중단'이 법적 폐지로 전환되었으나, 대규모 사면법과의 연계 문제를 이유로 헤즈볼라만 반대표를 던졌습니다.



국제사회의 환영과 과제: 유엔과 EU, 인권단체들은 역사적 조치로 평가했으나, 교도소 과밀화 및 범죄 피해자 유가족의 반발 등 현실적 과제도 남아있습니다.

1. 중동 아랍권 역사상 첫 사형제 폐지

2. 22년 만의 법적 결실과 형량 기준

3. 국제사회의 환영 메시지

4. 헤즈볼라의 반대와 대규모 사면법 논란

5. 중동 지역의 사형제 현주소

6. 한국은 어디쯤 서 있나

Deep Dive Q&A

레바논 의회가 사형제 폐지 법안을 가결했습니다. 중동 아랍권 국가 중 처음입니다. 사형을 가중 중노동형 종신형으로 대체한다는 내용인데요. 헤즈볼라만 반대표를 던졌습니다.이번 의결로 레바논은 전 세계에서 114번째로 사형제를 완전 폐지한 국가가 됐고, 아랍연맹(Arab League) 22개 회원국 중에서는 지부티에 이어 두 번째이자 중동 본토 아랍 국가 중에서는 최초의 사례로 기록됐습니다.현지 시간 8월 11일, 레바논 의회 128석 중 과반수가 사형제 폐지안에 찬성했습니다. 아델 나사르 법무장관은 의회에 출석해 "역사적인 조치"라고 말했습니다.나사르 법무장관은 "그동안 사형제 존재 자체가 해외로 도피한 범죄자들의 국내 송환에 법적 장애물이 되어 왔다"며, 이번 폐지로 국제 사법 공조와 범죄자 인도 절차의 걸림돌이 해소되었다는 점을 강조했습니다.레바논은 2004년 1월 이후 사형 집행을 사실상 중단해 왔습니다. 하지만 법원은 계속해서 사형을 선고했고, 인권단체 추산으로 78명에서 85명가량이 사형수로 남아 있었습니다. 이번 법 통과로 기존 사형수들의 형도 모두 종신형으로 전환됩니다.법안 발의는 2025년 10월이었습니다. 서로 다른 정당 소속 의원 7명이 공동 발의했고, 수정을 거쳐 이번 주 통과됐습니다. 수정안에 따르면, 법 시행 이전 범죄는 종신형으로, 시행 이후 범죄는 가중 종신형으로 처벌됩니다.다만 가중 중노동형이 실제로 어떻게 집행될지는 아직 불분명합니다. 중노동형 자체는 레바논 법에 이미 존재하지만, 재정난과 교도소 과밀로 최근 몇 년간 거의 시행되지 않았기 때문입니다.법안은 이제 내각 승인을 거쳐 조셉 아운 대통령의 서명을 받게 됩니다. 나와프 살람 총리는 국제사법재판소(ICJ) 재판관 및 소장 출신으로, 이번 조치를 지지하고 있습니다.유엔 인권최고대표 폴커 튀르크는 "공격과 상실을 겪고 있는 나라에서 내린 강력하고 원칙적인 결정"이라며 중동의 다른 국가들도 따를 것을 촉구했습니다. 유럽연합(EU)도 "중동과 그 너머 국가들에 강력한 본보기를 세웠다"고 환영했습니다.국제앰네스티 중동·북아프리카 국장 헤바 모라예프는 "20년 넘게 이어진 불안정한 집행 중단이 생명권을 지키는 법적 보호로 바뀌었다"고 평가했습니다. 인권감시단체(HRW) 레바논 연구원 람지 카이스는 "부과되어서는 안 될 잔혹한 형벌로부터의 분명한 결별"이라고 말했습니다.레바논 시민권리협회 공동 창립자 오라지트 유난은 거의 30년간 사형제 폐지 운동을 이끌어 왔습니다. "범죄를 범죄로 해결할 수 없고, 폭력을 폭력으로 끝낼 수 없습니다. 전쟁 중이고 매일 사람들이 죽는 상황에서도 우리는 인권을 위해 싸울 수 있고, 이길 수 있습니다. 우리가 다른 이들의 모델이 될 수 있습니다."레바논 법에서 사형은 가중 살인, 사망을 초래한 특정 테러 관련 범죄, 반역, 간첩, 국가 안보 위협 범죄 등에 적용됐습니다. 2004년과 2008년에도 폐지 시도가 있었지만 모두 실패했습니다.헤즈볼라 의원단은 이번 표결에 반대했습니다.헤즈볼라는 현재 의회에서 함께 논의 중인 '대규모 사면법'과의 병행 적용 문제 때문에 반대표를 던졌다고 설명했습니다. 사형이 종신형으로 감형된 상태에서 사면법까지 적용될 경우, 테러범이나 자당 대원을 공격한 범죄자의 형량이 지나치게 감경돼 형평성에 어긋난다는 논리입니다.레바논의 다양한 종교 기관들도 침묵하고 있습니다. 일부 종교 법정에서는 사형이 여전히 합법으로 간주되기 때문입니다.한편 레바논 의회는 현재 대규모 사면법도 논의 중입니다. 1990년 내전 종식 이후 최대 규모로, 무장 세력과 마약 밀매범의 형량을 줄이거나 석방할 수 있는 내용입니다. 이슬람 무장단체의 공격으로 가족을 잃은 유가족들은 사면법에 반대해 왔습니다. 가해자들이 사형 대신 감형된 형을 받게 될 거라며 반발해 온 겁니다.중동에서 사형은 여전히 광범위하게 집행되고 있습니다. 국제앰네스티에 따르면 지난해 이란에서 2천 건 이상, 사우디아라비아에서 350건 이상의 사형이 집행됐습니다.요르단은 올해 6월 9년 만에 사형 집행을 재개했고, 이스라엘은 2023년 10월 하마스 주도 공격과 인질 사건에 연루된 이들에 대한 사형과 공개재판을 허용하는 법을 통과시켰습니다.레바논은 유엔에서 사형 집행 유예 결의안에 지속적으로 찬성해 왔습니다. 전쟁과 혼란 속에서도 인권을 선택한 레바논. 중동의 다른 나라들도 이 흐름에 동참할까요?레바논의 이번 결정은 한국에도 시사하는 바가 있습니다. 한국 역시 사형제를 법률상 유지하고 있지만, 1997년 12월 30일 사형수 23명을 마지막으로 28년째 집행을 멈춘 상태입니다. 국제앰네스티 기준 10년 이상 미집행 국가에 부여되는 '실질적 사형폐지국' 지위를 2007년부터 유지하고 있습니다. 현재 사형이 확정된 수형자는 56명입니다.헌법재판소는 1996년과 2010년 두 차례 모두 합헌 결정을 내렸는데, 특히 1996년 결정에서는 "국민의 법감정이 (사형 폐지가 필요하다고) 인식하는 시기에 이르면 사형은 곧바로 폐지되어야 한다"는 단서를 달아 눈길을 끌었습니다. 세 번째 위헌 심판(2019헌바59)이 현재 헌법재판소에 계류 중입니다.다만 여론은 정반대로 흐르고 있습니다. 한국갤럽 조사에서 사형제 존치 응답은 2005년 64.8%에서 2022년 69%로 오히려 높아졌고, 흉악범죄가 발생할 때마다 여론은 더 강경해지는 경향을 보입니다. 최근 12·3 비상계엄 관련 재판에서 특별검사가 사형을 구형하며 다시 논쟁이 불붙기도 했습니다. 국회에는 15대 국회 이후 여러 차례 사형제 폐지 법안이 발의됐지만, 매번 임기 만료로 자동 폐기됐습니다. 레바논이 채택한 '가중 중노동 종신형'과 유사하게, 한국에서도 사형제 폐지의 대안으로 '가석방 없는 종신형' 도입 논의가 꾸준히 나오고 있습니다.A. 레바논은 2004년 이후 22년간 사형 집행을 사실상 유예해 왔으나, 법적 명문화를 통해 생명권 보장을 제도화했습니다. 특히 중동 지역 다수 국가(이란, 사우디아라비아 등)가 여전히 엄격한 사형 집행국으로 남아있는 상황에서, 법치와 인권 중심의 전향적 본보기를 제시했다는 평가를 받습니다. 또한 사형제 폐지로 인해 유럽 등 사형 폐지국에 도피해 있던 범죄자의 국내 송환 법적 걸림돌이 해소되는 실리적 효과도 거두게 되었습니다.A. 헤즈볼라는 사형제 자체에 대한 교리적 반대보다, 동시 추진 중인 '대규모 사면법'과의 중복 감형 가능성을 반대 이유로 들었습니다. 사형이 종신형으로 감형된 후 사면법까지 추가 적용되면 테러범이나 자당에 위해를 가한 범죄자들의 실제 복역 기간이 과도하게 단축될 수 있다는 점을 문제 삼았습니다.A. 레바논 법전에는 이미 중노동형 규정이 존재하지만, 2019년 이후 지속된 극심한 경제 위기와 국고 부족, 교도소 과밀화 현상으로 인해 실질적인 중노동 형의 집행이 제대로 이루어지지 못해 왔습니다. 따라서 교도 행정의 재정적·물리적 한계를 극복하지 못할 경우 대체 형벌의 실형 집행력이 약화될 수 있다는 지적이 나옵니다.A. 사형제 존치를 원하는 여론이 60%대 후반으로 꾸준히 높고, 흉악범죄 발생 시 여론이 더 강경해지는 경향 때문에 국회가 법 개정에 부담을 느껴온 것으로 분석됩니다. 헌법재판소도 1996년·2010년 두 차례 합헌 결정을 내렸지만, "국민의 법감정이 바뀌면 사형은 폐지돼야 한다"는 단서를 달아 여지를 남겼습니다. 현재 세 번째 위헌 심판이 헌재에 계류 중입니다.