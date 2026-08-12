홈플러스, 13일 67개점 재개장…한우 전품목 50% 할인 판매

▲ 9일 서울의 한 홈플러스가 영업 중이다.

홈플러스는 임시휴업에 들어갔던 67개 점포를 내일(13일) 재개장한다고 오늘 밝혔습니다.67개 점포는 운영 점검을 위해 지난 7일 임시 개장했으며 이날까지 점검과 보완 작업을 마치고 13일 정식으로 재개장합니다.홈플러스는 고객들을 다시 점포로 불러들이기 위한 행사를 진행합니다.마이홈플러스회원들에게 개장일부터 4일간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매합니다.14일부터 3일간 '당당후라이드치킨'을 오프라인 매장에서 반값인 3천400원대에 판매합니다.1인 1마리 한정이며 서귀포점은 제외입니다.한돈 일품포크 삼겹살·목심은 40% 할인하며 기간별로 육류, 수산물, 과일, 과자, 음료, 델리, 베이커리 등을 최대 50% 할인하거나 원플러스원(1+1)으로 제공합니다.재개장 행사는 이달 말까지입니다.재개장하는 67개점 가운데 아시아드점, 남대구점, 삼척점, 보령점, 오창점, 송탄점, 강릉점, 구월점을 제외한 59개점은 13일부터 온라인 영업도 재개합니다.(사진=연합뉴스)