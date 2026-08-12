PSG, 슈퍼컵 앞두고 "라커룸 좁다" 불만…결국 추가 배정

▲ 루이스 엔리케 파리 생제르맹 감독

프랑스 프로축구 '거함' 파리 생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵을 앞두고 좁은 라커룸에 불만을 제기해 추가 라커룸을 배정받았습니다.영국 BBC는 오늘(12일) "챔피언스리그(UCL) 우승팀 PSG가 유로파리그 우승팀 애스턴 빌라(잉글랜드)와의 슈퍼컵을 앞두고 오스트리아 잘츠부르크의 레드불 아레나 라커룸 시설에 불만을 표출했다"고 보도했습니다.이번 슈퍼컵 매치업에서 우나이 에메리 감독이 이끄는 애스턴 빌라가 홈팀 라커룸을 사용하게 되면서, 루이스 엔리케 감독의 PSG는 자연스럽게 원정팀 라커룸을 배정받았습니다.하지만 PSG 구단 관계자들은 대회 사전 회의에서 원정 라커룸이 너무 좁다며 UEFA 측에 불만을 제기했습니다.지난해 토트넘을 승부차기 끝에 꺾고 슈퍼컵 트로피를 들어 올렸던 '디펜딩 챔피언'인 자신들이 애스턴 빌라와 동등한 크기의 공간을 사용해야 한다는 주장이었습니다.결국 UEFA는 경기 관계자들이 주로 사용하는 여분의 라커룸을 PSG 측에 추가로 배정해 애스턴 빌라와 비슷한 규모의 공간을 제공하는 것으로 갈등을 무마했습니다.지난 5월 아스널을 물리치고 UCL 정상에 오른 '디펜딩 챔피언' PSG는 내친김에 대회 2연패를 노립니다.이에 맞서는 애스턴 빌라는 지난 시즌 유로파리그 결승에서 프라이부르크를 제압하며 30년 동안 이어진 무관의 한을 털어냈고, 1982년 이후 44년 만에 슈퍼컵 무대를 밟습니다.양 팀의 맞대결은 13일 오전 4시에 킥오프합니다.(사진=로이터, 연합뉴스)