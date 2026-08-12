필라델피아 이적 '킹' 제임스, 성탄절에 '친정' 레이커스와 격돌

▲ 2025-2026시즌 레이커스와 필라델피아의 경기

미국프로농구(NBA) 사무국이 2026-2027시즌을 앞두고 '빅 매치' 일정을 미리 공개했습니다.NBA 사무국은 오늘(12일) '슈퍼스타' 르브론 제임스를 영입한 필라델피아 세븐티식서스의 경기를 포함해 시선을 끄는 경기들의 일정을 발표했습니다.필라델피아는 오는 10월 21일 미국 뉴욕의 매디슨 스퀘어 가든에서 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스를 상대로 개막전을 치릅니다.이 경기에는 필라델피아 유니폼을 입은 제임스가 처음으로 출전할 예정입니다.이날은 2025-2026시즌 챔피언 결정전 우승팀 뉴욕이 챔피언 깃발을 경기장에 게양하는 날이기도 합니다.제임스의 홈 데뷔전은 10월 23일입니다.이날 제임스는 자신의 고향 팀이자 2016년 챔피언 반지를 끼었던 클리블랜드 캐벌리어스와 대결합니다.제임스는 성탄절에는 친정팀 로스앤젤레스(LA) 레이커스와 맞붙기 위해 LA로 갑니다.NBA는 현지 날짜 12월 25일에 팬들의 관심이 큰 팀들의 경기를 특별히 편성합니다.제임스를 포함해 보스턴 셀틱스의 주축 가드 제일런 브라운까지 영입한 필라델피아는 2026-2027시즌 강력한 우승 후보로 꼽힙니다.한편, 주요 경기 일정만을 먼저 발표한 NBA 사무국은 14일에는 전체 시즌 경기 일정을 공개합니다.(사진=AP, 연합뉴스)