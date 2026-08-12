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"학대 신고 잇따랐는데"…숨진 11살 아이 외할머니 구속

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작성 2026.08.12 07:50 조회수
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<앵커>

충남 천안의 한 교회에서 11살 아이가 숨진 사건과 관련해 교회 목사에 이어 아이 외할머니도 구속됐습니다. 학대 의심 신고가 잇따랐는데도 아이를 지키지 못한 경찰과 지자체에 대한 비판은 커지고 있습니다.

TJB 오인균 기자입니다.

<기자>

마스크를 쓴 50대 여성이 법원 직원의 안내를 받으며 걸어 나옵니다.

지난 5일, 천안의 한 교회에서 의식 저하 증세를 보이다 숨진 11살 A 군의 외할머니입니다.

법원은 A 군을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 외할머니에 대해 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.

[(숨진 아이에게 할 말 없나요?) ……. (교회에서 아이 왜 묶어놨습니까?) …….]

한편 A 군이 숨지기 전 학대 의심 신고가 반복됐는데도 결국 제대로 보호받지 못하면서 관계 기관의 대응을 둘러싼 논란도 커지고 있습니다.

사망 나흘 전 새벽, 홀로 도로를 건너 편의점으로 들어가는 A 군.

함께 있던 손님은 A 군을 경찰서로 데리고 갔습니다.

[편의점 직원 : 나시(민소매)를 입은 상태로 매장에 들어와서 저한테 인사했는데, 그때 눈 아래쪽에 멍이 있었고요.]

경찰과 시청 공무원은 보호시설 입소를 논의했지만 A 군이 원하지 않는다는 이유로 교회로 돌려보냈습니다.

다음 날에도 A 군은 교회 밖에서 한 시민에게 발견됐습니다.

A 군은 지난 3일 시민과 함께 교회 근처 파출소를 찾아 아동학대 의심 신고를 접수했습니다.

경찰은 법원에 분리 조치를 신청했지만 기각됐고 A 군은 다시 외할머니가 있는 교회로 돌아가야 했습니다.

결국 분리 조치가 법원에서 기각된 당일, A 군은 교회에서 이상 증세를 보이다 숨졌습니다.

경찰은 사고 직전까지 추가 학대가 있었는지 확인하는 한편, 정확한 사망 원인을 밝히는 데 수사력을 모으고 있습니다.

(영상취재 : 김경한 TJB, 디자인 : 박보영 TJB)

TJB 오인균
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