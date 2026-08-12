이란 새 안보수장 "전쟁 끝내고 동결자금 풀어야 호르무즈 개방"

▲ 호르무즈

혁명수비대 사령관 출신으로 최근 이란 최고국가안보회의(SNSC)의 수장인 사무총장 자리에 오른 모흐센 레자이가 11일(현지시간) 미국이 전쟁을 끝내고 동결된 이란 자금을 풀지 않으면 호르무즈 해협을 개방하지 않겠다고 경고했습니다.레자이 사무총장은 자국 주재 중국 대사와 면담에서 "미국은 페르시아만과 호르무즈 해협, 오만만의 불안정을 초래하는 근원"이라며 "이란에 불법적인 전쟁을 강요해 지역 전체를 위험에 빠뜨렸다"고 비판했습니다.그는 이어 "호르무즈 해협은 미국이 태도를 바꾸고 이란의 조건을 수용할 때까지 절대 열리지 않을 것"이라며 미국의 제재 해제 및 동결 자금 반환을 강하게 압박했습니다.아울러 레자이 사무총장은 레바논과 가자지구를 포함한 역내 모든 전쟁의 종식은 물론, 중재자들을 통해 미국 측에 전달된 기타 조건들의 이행도 함께 요구했습니다.레자이 사무총장은 또 "호르무즈 해협 통항로에 관한 이란과 오만 간 합의가 이뤄지더라도, 이는 해협 봉쇄 유지 문제와는 완전히 별개의 사안"이라고 강조했습니다.레자이 사무총장은 이란·이라크 전쟁 시기인 1981년 27세로 이란 이슬람혁명수비대 총사령관으로 임명돼 1997년까지 16년간 재임했습니다.이라크와 8년 전쟁을 시작으로 이란이 이슬람 공화국으로 자리를 잡던 시기 혁명수비대를 이끌었던 정통 군부 출신 인사로 지난 9일 SNSC 사무총장으로 임명됐습니다.