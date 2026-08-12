프로야구 재개됐지만…'그라운드 복사열' 어쩌나

<앵커>



사상 처음으로 폭염 때문에 전면 중단됐던 프로야구가 다시 시작됐습니다. 더위에 쓰러지는 관중까지 나오자 KBO가 경기 규정을 손보긴 했는데, 더 세심한 논의가 필요해 보입니다.



모닝 줌인 박하정 기자입니다.



<기자>



40도를 넘나드는 폭염 속에 열린 지난주 프로야구 경기.



선수들이 어지러움을 호소하고 20대 관중 두 명이 의식을 잃고 쓰러지기까지 하자 KBO는 긴급회의 끝에 새로운 대책을 내놨습니다.



기상청이 올해 신설한 폭염중대경보가 발령되거나 체감온도가 35도 이상이면 경기를 취소할 수 있게 한 겁니다.



최고 기온만 따져 오다 습도가 반영되는 체감온도 기준을 도입한 것은 진전입니다.



하지만 이걸로 충분할까.



봉황대기 고교 야구대회가 열린 지난 7일 오전 10시쯤, 서울의 체감온도는 33.9도로 새 규정대로라면 프로야구 경기가 진행될 수 있습니다.



그런데 그라운드 온도가 66도에 육박하면서 바닥에서 올라오는 복사열에 선수들은 어지럼증을 호소했습니다.



[박진성/야로고BC 포수 (지난 7일) : 사우나에서 야구한다고 생각하시면 (이해하기) 좀 편할 거 같습니다.]



이렇게 바닥에서 올라오는 복사열까지 포함해 폭염이 선수에게 주는 영향을 종합 판단할 수 있게 하는 온열지수, 이른바 WBGT를 도입해야 한다는 주장이 그래서 나옵니다.



봉황대기 경기가 끝난 뒤 저녁 6시쯤.



취재진이 경기가 열린 야구장을 찾아 온열지수를 직접 측정해 봤습니다.



습도와 복사열을 포함하는 온열지수는 별도 산정 방식에 따라 기온보다는 낮게 표시되는데 인조잔디 위에서 잰 기온은 38.7도, 온열지수는 32.2도였습니다.



선수들이 머무는 더그아웃 안은 기온 39.1도, 온열지수 32.9도로 그라운드보다 높았습니다.



일본 정부는 온열지수가 31도를 넘으면 온열질환을 우려해 야외 운동 전면 금지를 권고하고 있습니다.



[함승헌/가천대 길병원 직업환경의학과 교수 : 인조잔디, 러닝 트랙, 아스팔트 이런 곳은 열을 굉장히 머금고 있다고 보시면 됩니다. (온열지수는) 사람이 실제 느끼는 열 스트레스를 측정했다, 군대나 스포츠 계열에서 많이 사용하고 있는 지표라고 보시면 되겠고….]



축구 등 일부 스포츠 종목에서는 온열지수가 이미 국제 표준으로 사용되고 있습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 최혜영, 디자인 : 박태영, VJ : 신소영)