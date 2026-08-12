'평택 화재' 21시간 만에 완진…화재 원인 본격 조사

<앵커>



경기 평택의 위험물 보관 창고에서 난 불이 21시간 여 만에 완전히 꺼졌습니다. 한때 국가소방동원령까지 내려졌지만 인명 피해는 없었습니다.



사건 사고 소식, 전연남 기자입니다.



<기자>



시뻘건 불길이 창고 위로 치솟고 검은 연기가 하늘을 뒤덮습니다.



건물 외벽은 형체를 알아보기 힘들 정도로 타버렸고 철골 구조물도 주저앉았습니다.



어제(11일) 자정 무렵 경기 평택에 있는 한 위험물 보관 창고에서 시작된 불이 21시간 만인 어젯밤 9시 20분쯤 완전히 꺼졌습니다.



이 불로 인명피해는 없었습니다.



불이 난 창고는 석유류 등 인화성 위험물을 약 354만 리터까지 보관할 수 있는 시설로 소방 당국은 불길 확산을 막기 위해 한때 다른 지역의 소방 장비까지 투입하는 국가소방동원령을 선포하기도 했습니다.



경찰과 소방당국은 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있습니다.



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화물차 한 대가 중앙분리대를 들이받은 채 쓰러져있고 도로에는 잔해들이 가득합니다.



어젯밤 9시 반쯤 경기 시흥시 제3경인고속도로 인천방향 목감 나들목 근처에서 화물탑차가 중앙분리대를 들이받고 전도됐습니다.



이 사고로 50대 남성 운전자가 머리 등을 다쳐 병원으로 이송됐습니다.



경찰은 화물차가 차선을 변경하던 중 승용차와 충돌한 뒤 중앙분리대를 들이받았다고 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



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비슷한 시간인 어젯밤 9시 10분쯤 경북 김천시 중부내륙고속도로 김천3터널 근처 양평 방향 도로를 달리던 화물차에서 불이 나 1시간여 만에 진화됐습니다.



이 불로 다친 사람은 없었습니다.



소방 당국은 정확한 화재 경위를 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 최혜란)