"들깨 모종까지 다 말라 죽어"…저수지 바닥 드러낸 창녕

▲ 경남 창녕군 옥천저수지 바닥이 쩍 갈라져 있다

"감이 수분이 없어 쭈글쭈글해지고 나무까지 다 말라 죽었으니 올해 농사는 끝났다고 봐야죠."기록적인 폭염은 한풀 꺾였지만, 심각한 가뭄이 이어지는 경남 창녕군 한 단감 농지에서 만난 남 모(66) 씨는 한숨을 쉬며 이같이 말했습니다.한창 과실이 비대해지고 과일이 영글어 커져야 할 시기이지만 폭염과 가뭄 등 이상 기후가 발생하면서 단감에도 피해가 나타나기 시작했습니다.남 씨는 "폭염에 햇볕 데임(일소) 피해가 발생하더니 이제는 가뭄에 감들이 다 수분을 뺏겨 상품성 있는 감을 찾기가 어려울 것 같다"며 "농작물재해보험이라도 받으려면 썩은 감들이 나무에 달려 있어야 한다고 해 떼어내지를 못하니 감나무 자체가 말라 고사하는 악순환이 반복된다"고 호소했습니다.남 씨 말처럼 최근 창녕지역에는 가뭄이 극심합니다.농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 11일 기준 창녕지역 농업용수 저수율은 28.8％로 올해 들어 가장 낮은 수치를 기록했습니다.평년 저수율 71.7％ 대비 40.2％에 불과합니다.특히 옥천저수지 저수율은 1.9％로 평년(80.2％) 대비 2.4％ 수준에 그칩니다.현재 저수지 바닥이 거북이 등처럼 쩍쩍 갈라진 채 대부분 드러나 있어 저수지라는 것을 알기 힘들 만큼 심각한 상황입니다.옥천저수지는 면적이 약 140㏊로 계성면 지역을 중심으로 농업용수를 공급하는 핵심 시설입니다.부곡면에서 밭농사를 짓는 40대 A씨는 "지난달 들깨 모종을 두 번 심었는데 모두 다 말라 죽었다"며 "심어봤자 어차피 또 죽을 게 뻔하니 모종을 다시 사놓고도 식재를 못 해 비가 오기만을 바라는 상황이다"고 말했습니다.창녕군은 양수장과 관정을 최대한 가동하고 저수지와 하천 등 가용 수원을 적극적으로 확보하고 있습니다.특히 물이 부족한 지역 곳곳에는 하천 바닥을 뚫어 간이 양수 시설 35개소를 설치한 뒤 농업용수를 공급합니다.물이 대부분 말라버린 옥천저수지는 약 2.5㎞ 떨어진 지방 하천에서 물을 거꾸로 퍼 올려 저수지 상단부에 떨어트리는 방식으로 겨우 용수를 공급하고 있습니다.또 급수차로 하천수를 취수해 용수로에 직접 공급하는 등 활용할 수 있는 방법들은 총동원하고 있습니다.하지만 이마저도 한계가 뚜렷합니다.양수기 1대는 시간당 100t의 물을 퍼 올릴 수 있지만 지속되는 가뭄에 하천마저 말라가는 데다 웅덩이에 물이 모일 때까지는 사용하지 못합니다.또 양수장에서 물을 퍼 올려 채울 수 있는 저수지들은 그나마 사정이 낫지만, 오직 자연 유입수로만 활용할 수 있는 저수지들은 뾰족한 수가 없는 실정입니다.이처럼 순수하게 비가 와야만 물이 차는 저수지를 쓰는 곳은 지역에 1천768㏊에 이릅니다.급수차를 이용하는 것 역시 종일 가동해도 극히 적은 면적의 농지에만 물을 채울 수 있는 정도입니다.군은 비가 계속 내리지 않으면 이달 중 가뭄 재난이 더욱 극심해져 피해가 불어날 것으로 전망합니다.군 관계자는 "인근 하천에 있는 물도 점점 다 말라가 이달까지가 버틸 수 있는 마지노선으로 보고 있다"며 "주중에 적게나마 비 예보가 있어 지역 여건에 맞게 비상 급수를 하면서 상황을 지켜봐야 할 것 같다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)