눈길 '확' 사로잡는 국내 최대 대형 LED 달

▲ 강원 강릉시 죽헌동 생태저류지에 들어선 지름 10ｍ의 국내 최대 규모 대형 LED 달 조형물이 시험 운영에 들어갔다

강릉시 죽헌동 생태저류지 일원에 들어선 국내 최대 규모의 대형 LED 달 조형물이 시험 운영에 들어가 눈길을 끌고 있습니다.강릉시는 관광거점도시 육성사업 '달빛 아트쇼' 사업의 하나로 생태저류지 내에 지름 10ｍ의 국내 최대 규모 대형 LED 달 조형물을 설치했습니다.이곳에서는 9월부터 화려한 몰입형 미디어아트쇼가 펼쳐지며 인공지능(AI) 기술을 접목한 관람객 참여 프로그램 '나의 달 찾기' 등을 선보입니다.시가 본격적인 운영에 앞서 현재 낮에도 시험 운영 중인데 화려하고 강렬한 색이 단연 눈길을 끌고 있습니다.9월 1일 강릉시민의 날 첫선을 보이는 '달빛아트쇼'는 시민과 관광객 누구나 부담 없이 즐길 수 있도록 사전 예약 없이 전면 무료로 운영됩니다.시는 달빛 아트쇼 사업으로 관광객의 체류 시간이 늘어나 숙박업, 음식점, 골목상권 등 지역 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대합니다.(사진=연합뉴스)