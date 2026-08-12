갯벌 빠져 고립된 말, 40여 분 만에 가까스로 구조돼

▲ 말 구조 현장

갯벌에 빠져 꼼짝 못 하던 말이 해경 대원들에 의해 밀물이 들어오기 전 무사히 구조됐습니다.11일 경기 평택해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시 25분 화성시 만세구 고온항 인근 갯벌에 말 한 마리가 고립됐습니다.해경은 마주로부터 "말이 갯벌에 빠져 움직이지 못하고 있다"는 신고를 받고 현장으로 출동했습니다.해경은 말 주변의 갯벌을 파내고 말이 움직일 공간을 확보한 뒤 줄을 묶어 끌어내는 방식으로 구조 작업을 펼쳤습니다.이에 신고 접수 40여 분 만인 오전 11시 4분 말을 완전히 갯벌 밖으로 빼냈습니다.앞서 마주는 오전 9시 30분 지인 2명과 각각 말을 타고 썰물 때 출입이 가능한 인근 섬에 들어갔다가 육상으로 돌아오는 길에 낙마했습니다.마주는 낙마 이후 놀란 말이 갯벌 쪽으로 달려가다 진흙에 빠져 오도 가도 못하게 됐다고 진술했습니다.당시는 간조 시간이 지난 뒤 바닷물이 다시 들어오기 시작한 때여서 작업이 늦어질 경우 말이 위험해질 수 있는 상황이었습니다.해경 관계자는 "말과 사람 모두 다치지 않아 다행"이라며 "갯벌이나 해안가에서 활동할 때는 물때와 이동 경로를 미리 확인하고 안전에 유의해 달라"고 말했습니다.(사진=평택해양경찰서 제공, 연합뉴스)